Осінні вечори – це ідеальний час для стрічок, які лоскочуть нерви й занурюють у моторошну атмосферу. Фільми жахів викликають особливі емоції та адреналін, через що їх хочеться дивитися.

Редакція Кіно 24 зібрала горори, які змусять здригатись від кожного звуку і викличуть мурашки по шкірі. Від класики до нових стрічок – дивіться добірку далі.

"Жахаючий" (2016)

Події фільму відбуваються у старому багатоквартирному будинку, який насправді є лабіринтом. Клоун-садист Арт – серійний вбивця, який з'являється у ніч на Геловін та переслідує відвідувачів вечірки. До франшизи увійшло вже три фільми.

"Жахаючий": дивіться трейлер онлайн

"Маяк" (2019)

Стрічка розповідає про двох доглядачів маяка, які через сильний шторм застрягли на віддаленому острові біля узбережжя Нової Англії. Раптом тут починають відбуватися дивні речі, пояснити яких не може ніхто. Фільм з Робертом Паттінсоном та Віллемом Дефо здобув позитивні відгуки критиків.

"Маяк": дивіться трейлер онлайн

"Одержимість" (1981)

У центрі сюжету – Марк, який повертається додому з відрядження та виявляє, що став чужою людиною для дружини Анни. Він вирішує дізнатись причину й помічає, що жінка кудись зникає. Поступово Марк затягує інших близьких людей у клубок таємничих подій, що стоять за трагедією його сім'ї.

"Одержимість": дивіться трейлер онлайн

"Щось" (1982)

Фантастичний фільм жахів розповідає про команду вчених і дослідників в Антарктиді, яка стикається з загадковою істотою, що заражає людей і тварин. Полярники, які відрізані від усього світу, вступають у боротьбу з інопланетним монстром, який прокинувся після 1000 років у сні.

"Щось": дивіться трейлер онлайн