Осенние вечера – это идеальное время для лент, которые щекочут нервы и погружают в жуткую атмосферу. Фильмы ужасов вызывают особые эмоции и адреналин, из-за чего их хочется смотреть.

Редакция Кино 24 собрала хорроры, которые заставят вздрагивать от каждого звука и вызовут мурашки по коже. От классики до новых лент – смотрите подборку дальше.

"Ужасающий" (2016)

События фильма происходят в старом многоквартирном доме, который на самом деле является лабиринтом. Клоун-садист Арт – серийный убийца, который появляется в ночь на Хэллоуин и преследует посетителей вечеринки. В франшизу вошло уже три фильма.

"Ужасающий": смотрите трейлер онлайн

"Маяк" (2019)

Лента рассказывает о двух смотрителях маяка, которые из-за сильного шторма застряли на отдаленном острове у побережья Новой Англии. Вдруг здесь начинают происходить странные вещи, объяснить которых не может никто. Фильм с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо получил положительные отзывы критиков.

"Маяк": смотрите трейлер онлайн

"Одержимая" (1981)

В центре сюжета – Марк, который возвращается домой из командировки и обнаруживает, что стал чужим человеком для жены Анны. Он решает узнать причину и замечает, что женщина куда-то исчезает. Постепенно Марк затягивает других близких людей в клубок таинственных событий, стоящих за трагедией его семьи.

"Одержимая": смотрите трейлер онлайн

"Нечто" (1982)

Фантастический фильм ужасов рассказывает о команде ученых и исследователей в Антарктиде, которая сталкивается с загадочным существом, заражающим людей и животных. Полярники, которые отрезаны от всего мира, вступают в борьбу с инопланетным монстром, который проснулся после 1000 лет во сне.

"Нечто": смотрите трейлер онлайн