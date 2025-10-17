Эта лента стала фестивальным хитом, получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля, а теперь выходит в украинский прокат благодаря необычному тандему – комика Василия Байдака и кинокомпании "Артхаус Трафик". В материале Кино 24 рассказываем, почему стоит не пропустить этот фильм в прокате.

Смотрите также 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили сердца украинцев

Почему стоит смотреть фильм "Голубая тропа"?

Бунт против системы и эйджизма

"Голубая тропа" – это не просто фантастическое приключение, а манифест свободы и достоинства. В Бразилии будущего правительство изолирует пожилых людей, считая их "непродуктивными". Но 80-летняя Тереза решает не мириться с судьбой и убегает в путешествие по Амазонии, чтобы исполнить свое последнее желание. Этот фильм о том, что борьба за право быть собой не имеет возрастных границ.

Признание кинокритиками и призы на фестивалях

Мировая премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале, где она получила Гран-при жюри – "Серебряного медведя" – и Приз экуменического жюри. Критики назвали ее "протестом против эйджизма" (Screen International) и "пощечиной дискриминации по возрасту" (The Hollywood Reporter). Фильм имеет безупречный рейтинг 100% на Rotten Tomatoes – редкий случай даже для фестивальных хитов.

Необычный путь на украинские экраны

Это один из самых неожиданных дистрибьюторских кейсов года. Идея показать "Голубую тропу" в Украине возникла у комика Василия Байдака во время записи "ЦЕЙВО ПОДКАСТА". В шутку предложив программному директору "Артхаус Трафика" Илье Дядику купить права на фильм, он в итоге действительно стал соорганизатором проката. Так комедия превратилась в реальный культурный проект.

"Голубая тропа": смотрите онлайн трейлер фильма

Голоса, которые узнает каждый

Украинскую версию создает студия Baker Street Sound Studio. Героев озвучили Ирма Витовская, Владимир Дантес, Иван Розин, Людмила Ардельян и сам Василий Байдак. Среди камео – участники группы "Курган и Agregat", Даша Астафьева и ведущий Сергей Лиховида. А роль одной из героинь исполнила 70-летняя победительница народного кастинга – Елена Стукалова из Николаева.

Путешествие, что вдохновляет на жизнь

Несмотря на фантастический сюжет, "Голубая тропа" – глубоко человеческое кино. Это история о мужестве, юмор и способность мечтать даже тогда, когда общество говорит "время замедлиться". Фильм побуждает вспомнить, что никогда не поздно изменить маршрут, отправиться в собственное приключение и снова почувствовать вкус свободы.