Это точно должна быть легкая история, которая не заставляет напрягаться после тяжелого рабочего дня. В материале Кино 24 мы собрали подборку именно таких фильмов. Ищите своего фаворита и устройте себе идеальный киновечер с попкорном и любимыми актерами.

Какие украинские фильмы помогут расслабиться вечером?

"Соседка"

Если вы хотите расслабиться после тяжелого рабочего дня, можете выбрать для просмотра фильм "Соседка". Это история, в центре которой заядлый холостяк Петр. Он заключает пари с лучшим другом о том, что способен прожить месяц с женщиной под одной крышей.

В его квартире поселяется Вероника – красивая учительница музыки, которая только что вышла из токсичных отношений с мужем-тираном. Но не все так просто: у Вероники есть дети. Поэтому перед Петром предстает настоящее испытание – это жизнь под общей крышей.

"Ты меня любишь?"

Еще одна украинская лента, которая позволит вам расслабиться вечером, это фильм 2023 года под названием "Ты меня любишь?".

В центре сюжета девушка Кира, которая только что поступила в театральный вуз. У Киры куча проблем: ее родители разводятся после 20 лет совместной жизни.

Кроме того, у девушки немало испытаний из-за взросления. И все это происходит на фоне слома старой империи СССР и рождения нового государства Украины.

"Ты меня любишь?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда ты выйдешь замуж?"

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?" также поможет забыть обо всех проблемах и окунуться в интересную историю. Сюжет об искусствовед Ксении, которая хорошо разбирается в искусстве, но совсем не понимает, как найти хорошего мужа. Ее жених изменяет прямо перед свадьбой, поэтому она уже забыла, что такое любовь и что такое любовь к себе.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

Но, видно, все может разрулить самая дорогая картина в мире Поля Гогена под названием "Когда ты выйдешь замуж?". Ксене пора отправиться в настоящие морские авантюрные приключения, которые точно смогут привести ее к настоящей любви.