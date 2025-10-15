В материале Кино 24 читайте о сериалах, которые стоит посмотреть подросткам. Они все, кстати, доступны на платформе Netflix.

Не пропустите Самый новый комедийный мини-сериал на Neflix, который спасет от плохого настроения

Подборка сериалов, которые понравятся подросткам

"Моя жизнь с Уолтерами"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 20

Это экранизация одноименного романа американской писательницы Али Новак. В центре сюжета – подростка из Манхэттена Джеки Говард, которая переезжает в сельскую местность в Колорадо после того, как ее родители погибли. О девочке начинает заботиться семья Уолтеров, которая воспитывает семерых сыновей и одну дочь.

"Моя жизнь с Уолтерами": смотрите онлайн трейлер сериала

"Половое воспитание"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 32

События сериала происходят в средней школе Мурдейла. В нем рассказывается о жизни Отиса Милберна и его одноклассников. Мама парня, Джин Милберн, является специалистом по сексологии и психологии отношений. Однажды Мейв Уайли предлагает герою помогать подросткам справляться с интимными проблемами за деньги.

"Половое воспитание": смотрите онлайн трейлер сериала

"Агентство "Локвуд и компания"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Сериал создан на основе серии книг британского писателя Джонатана Страуда. Люси Карлайл присоединяется к агентству по охоте на привидений "Локвуд и компания", которой руководят подростки в Лондоне. Девушка может слышать духов, поэтому там ее очень ценят. Партнерами героини являются Энтони Локвуд и Джордж Карим.

Команда не только охотится на призраков, но и разгадывает тайны.

"Агентство "Локвуд и компания": смотрите онлайн трейлер сериала