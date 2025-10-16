Это детективная кинокомедия, которая затрагивает важные социальные темы. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете и актерском составе.
Что известно о новом украинском фильме "10 блогеров"?
Это лента, которая поднимает очень важные социальные проблемы, в частности хейт и ненависть, которые заполонили социальные сети.
Кинотворцы стремятся напомнить зрителю о том, что люди сами себе создали яд, который заполонил интернет. Хейт, ненависть и равнодушие убивает добро и свет. И об этом стоит напоминать.
В центре сюжета фильма 10 популярных украинских звезд, которые воплотили роли самих себя. Они оказываются на запертой съемочной площадке. И кто-то неизвестный запускает безжалостную игру. Теперь каждые 10 минут онлайн-аудитория голосует, кто может стать следующей жертвой. И казалось бы, это выглядит как обычная игра, но ситуация быстро превращается в настоящий ужас.
"10 блогеров": смотрите онлайн трейлер фильма
Среди украинских звезд, которые сыграли в этой ленте такие артисты:
- Ольга Сумская
- Вячеслав Довженко
- Алексей Вертинский
- Тарас Цимбалюк
- Арам Арзуманян
- Наталья Вуглицкая (Кэнди Суперстар)
- Оля Шелби
- Александр Терен
- alyona alyona
- Джозефина Джексон
Что известно о создателях ленты?
- Идею фильма "10 блогеров" создал, а также взял на себя роли продюсера и сценариста Александр Щур.
- Производством ленты занималась кинокомпания Level, а съемки начались в июле 2025 года.
- Основные сцены снимали в павильонах Universal Studio.
- Главный саундтрек специально для фильма написала рэпер и автор песен alyona alyona.
- Музыкальное сопровождение создает украинский инди-исполнитель Рома Бахарев.
- Дистрибьютором картины стала компания B&H Film Distribution Company.