Це детективна кінокомедія, яка зачіпає важливі соціальні теми. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про новий український фільм "10 блогерят"?

Це стрічка, яка порушує дуже важливі соціальні проблеми, зокрема хейт та ненависть, які заполонили соціальні мережі.

Кінотворці прагнуть нагадати глядачеві про те, що люди самі собі створили отруту, яка заполонила інтернет. Хейт, ненависть і байдужість вбиває добро та світло. І про це варто нагадувати.

У центрі сюжету фільму 10 популярних українських зірок, які втілили ролі самих себе. Вони опиняються на замкненому знімальному майданчику. І хтось невідомий запускає безжальну гру. Тепер кожних 10 хвилин онлайн-аудиторія голосує, хто може стати наступною жертвою. І здавалося б, це виглядає як звичайна гра, але ситуація швидко перетворюється на справжній жах.

"10 блогерят": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед українських зірок, які зіграли у цій стрічці такі артисти:

Ольга Сумська

В'ячеслав Довженко

Олексій Вертинський

Тарас Цимбалюк

Арам Арзуманян

Наталія Вуглицька (Кенді Суперстар)

Оля Шелбі

Олександр Терен

alyona alyona

Джозефіна Джексон

Що відомо про творців стрічки?