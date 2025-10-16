Це точно має бути легка історія, яка не змушує напружуватися після важкого робочого дня. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку саме таких фільмів. Шукайте свого фаворита та влаштуйте собі ідеальний кіновечір з попкорном та улюбленими акторами.

Які українські фільми допоможуть розслабитись ввечері?

"Сусідка"

Якщо ви хочете розслабитися після важкого робочого дня, можете обрати для перегляду фільм "Сусідка". Це історія, в центрі якої завзятий холостяк Петро. Він б'ється об заклад з найкращим другом про те, що здатен прожити місяць з жінкою під одним дахом.

У його квартирі поселяється Вероніка – красива вчителька музики, яка щойно вийшла із токсичних стосунків з чоловіком-тираном. Але не все так просто: у Вероніки є діти. Тож перед Петром постає справжнє випробування – це життя під спільним дахом.

"Ти мене любиш?"

Ще одна українська стрічка, яка дозволить вам розслабитись ввечері, це фільм 2023 року під назвою "Ти мене любиш?".

У центрі сюжету дівчина Кіра, яка щойно вступила до театрального вишу. У Кіри купа проблем: її батьки розлучаються після 20 років спільного життя.

Крім того, у дівчини чимало випробувань через дорослішання. І все це відбувається на тлі зламу старої імперії СРСР та народження нової держави України.

"Ти мене любиш?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коли ти вийдеш заміж?"

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?" також допоможе забути про всі проблеми та зануритися у цікаву історію. Сюжет про мистецтвознавицю Ксенію, яка добре розбирається у мистецтві, але зовсім не тямить, як знайти хорошого чоловіка. Її наречений зраджує просто перед весіллям, тож вона вже забула, що таке кохання та що таке любов до себе.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму

Та, видно, все може розрулити найдорожча картина у світі Поля Гогена під назвою "Коли ти вийдеш заміж?". Ксені час вирушити у справжні морські авантюрні пригоди, які точно зможуть привести її до справжнього кохання.