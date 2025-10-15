Редакція Кіно 24 допоможе з вибором. Ми підготували добірку фільмів, які ви подивитесь на одному подиху.

Не пропустіть Що подивитись після роботи: небанальна мелодрама про кохання, яка завірусилася у тіктоці

Фільми, які дивишся на одному подиху

"Паразити" (2019)

Режисер : Пон Чжун Хо

: Пон Чжун Хо Рейтинг IMDb: 8.5/10

Члени сім'ї Кі-Тхека безробітні, тому думають, як вижити. Раптом старший Кі-ву отримує шанс заробити. Його друг, який навчається у престижному університеті, просить, аби хлопець попрацював замість нього репетитором.

Щоб отримати посаду, Кі-ву зробив фальшиві документи про закінчення університету. Хлопець прийшов на інтерв'ю до містера Пака, який зрештою взяв його на роботу. Однак стосунки двох сімей тримаються на брехні.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер" (2023)

Режисер : Крістофер Нолан

: Крістофер Нолан Рейтинг IMDb: 8.3/10

У фільмі розповідається про видатного фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера. Коли тривала Друга світова війна, чоловік керував "Манхеттенським проєктом", в рамках якого з'явився історичний винахід – атомні заряди, які стали основою перших атомних бомб.

Оппенгеймер успішно випробував ядерну бомбу, але його винахід може знищити людство.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Успіх з великих екранів здається майже неможливим у звичайному житті, проте Favbet може допомогти втілити його у реальність. Ліцензійна букмекерська компанія зі зручним інтерфейсом, лояльною системою бонусів та розіграшів, де гравці можуть задовольнити своє прагнення до перемоги.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Піаніст" (2002)

Режисер : Роман Полянський

: Роман Полянський Рейтинг IMDb: 8.5/10

Владиславу Шпільману вдалося втекти з варшавського гетто і вижити. Він ховався у покинутих квартирах і спостерігав за жахами, які принесла війна. Кілька років чоловік виживав у складних умовах, однак раптом йому на допомогу приходить німецький офіцер, капітан Вільгельм Гозенфельд.

"Піаніст": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бідолашні створіння" (2023)

Режисер : Йоргос Лантімос

: Йоргос Лантімос Рейтинг IMDb: 7.8/10

Це історія про еволюцію Белли Бакстер, яку зіграла Емма Стоун. Вчений Годвін Бакстер оживляє дівчину, однак вона хоче отримати новий досвід, тож втікає з адвокатом Дунканом Веддерберном.

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму