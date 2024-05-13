Сталися в реальному житті: 5 моторошних вбивств, про які зняли кіно

Події, що стаються у житті, часто залишають слід у масовій культурі та стають основою для книжок, фільмів та серіалів. Історії злочинів теж потрапляють на сторінки літературних творів: то письменники використовують їх для своїх романів, то самі злочинці описують свої вчинки у книжках.

Розповідаємо про реальні злочини, які письменники описали у книжках. З часом історії моторошних вбивств адаптували для телеекранів – ці фільми та серіали змушують глядача холонути від жаху.

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"Чорна жоржина"

22-річну Елізабет Шорт жорстоко вбили та розчленували у січні 1947 року. Тіло знайшли на околицях Лос-Анджелеса таким понівеченим, що спершу здалося, що це манекен. Жертву охрестили "чорною жоржиною" у пресі.

Цю справу так і не було розкрито, однак Елізабет залишила слід у масовій культурі. Про неї писали книжки та зняли кіно. Одним з найвідоміших є роман-трилер "Чорна орхідея" (якщо перекладати дослівно – "Чорна жоржина") Джеймса Елроя. У 2006 році на його основі зняли фільм.

"Чорна орхідея": дивіться трейлер онлайн

"Артур і Джордж"

Артур Конан Дойль отримав безліч листів від шанувальників, де його просили допомогти у розкритті справ, плутаючи письменника з його героєм Шерлоком Холмсом. В одному такому листі юрист Джордж Ідалджі попросив автора допомогти йому довести свою невинність. Річ у тім, що чоловіка визнали винним у вбивствах та каліцтві худоби біля Бірмінгема.

Конан Дойль вважав, що Ідалжі засудили через його колір шкіри. Справа отримала назву "Обурення в Грейт-Верлі" та лягла в основу роману "Артур і Джордж". Його екранізували у 2015 році як гостросюжетний серіал.

"Артур і Джордж": дивіться трейлер онлайн

"Ширлі"

18-річна Пола Джин Велден, студентка коледжу у Вермонті, зникла у 1946 році. Її тіло так і не знайшли, версій щодо зникнення висувалося безліч. Місцева письменниця Ширлі Джексон написала про це моторошний роман "Вішальник".

Роки потому Сьюзен Шарф Меррел присвятила цим подіям книжку "Ширлі", в якій назвала головною підозрюваною у вбивстві дівчини саму письменницю. У 2020 році вийшов фільм, заснований на однойменному романі.

"Ширлі": дивіться трейлер онлайн

"Психоз"

Едвард Теорор Гін – один з найвідоміших маніяків в Америці. Його заарештували у 1957, він зізнався у вбивстві двох жінок та викопуванні нещодавно похованих трупів. Та у будинку серійного вбивці вилучили шалену кількість страшних речей, вироблених з людських решток. Про це письменник Роберт Блох написав роман-трилер "Психоз", який у 1960 екранізував Альфред Гічкок, а у 1998 Гас ван Сет.

"Психоз" (1960): дивіться трейлер онлайн

"Ніч мисливця"

Гаррі Паверс – серійний вбивця, який зустрічався з жінками, що шукали стосунків, а потім вбивав та грабував їх. У 1932 році його стратили, але до цього часу сталося багато трагічних смертей. Феміністичний роман про це написала письменниця Джейн Енн Філліпс. До цього про злочинця написав Девіс Грабб у романі "Ніч мисливця", що був екранізований у 1955.