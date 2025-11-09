Від "Мавки" до "Тіней забутих предків": найвідоміші фільми, зняті за українськими творами

Українська література дала світовому кіно десятки сильних сюжетів, які можуть вразити оригінальністю та динамічним розвитком подій. Деякі режисери вже втілили задуми митців в історію кіно.

Пропонуємо згадати найвідоміші фільми, створені за мотивами наших творів – від класики Параджанова до сучасної анімації, яка об’їхала весь світ, пише 24 Канал.

"Мавка. Лісова пісня", 2023

"Мавка" – це осучаснена екранізація твору Лесі Українки у вигляді яскравого анімаційного фентезі. Історія про лісову жительку Мавку, яка закохується у смертного хлопця Лукаша, стає розповіддю про вибір між коханням і обов'язком, між природою і цивілізацією, між збереженням свого світу та бажанням кохати без будь-яких перешкод.

"Тигролови", 1994

Екранізація однойменного роману Івана Багряного, заснованого на реальних подіях. Головний герой – політв'язень, який тікає з ешелону ГУЛАГу та потрапляє в сім'ю мисливців у тайзі. Там він починає нове життя, знаходить кохання і свободу – та змушений боротися з минулим, яке наздоганяє його навіть у глухих лісах.

Кадр із фільму "Тигролови" / Кадр із фільму

"Захар Беркут", 2019

Фільм, знятий за повістю Івана Франка, розповідає про громаду жителів Карпат, яка під проводом мудрого Захара Беркута об'єднується проти монгольської навали. Це історія про силу народу, єдність та незламність, які здатні зупинити навіть найпотужнішого ворога.

"Тіні забутих предків", 1964

Легендарна стрічка Сергія Параджанова, яка відома не тільки в Україні, а й за її межами. Вона знята за однойменною повістю Михайла Коцюбинського. Це трагедія кохання гуцульського Ромео та Джульєтти – Івана і Марічки – на тлі карпатських традицій, обрядів і містики. Стрічка стала світовою класикою артхаусу, що вивів українську культуру на міжнародну арену.

І ось ще декілька кінострічок, які екранізували на основі українських творів:

"Чорна рада" – 2002 (автор роману – Пантелеймон Куліш);

"Причинна" – 2017 (автор романтичної балади – Тарас Шевченко);

"Дике поле" – 2018 (автор роману "Ворошиловград" – Сергій Жадан);

"Я, "Побєда" і Берлін" – 2024 (автор повісті – Андрій Кузьменко);

"Віддана" – 2020 (автор роману "Фелікс Австрія" – Софія Андрухович).

