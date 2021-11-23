FILM.UA вперше зніме горор за мотивами психотрилера Поліни Кулакової "Дівчина, яку ми вбили"

Студія FILM.UA придбала права на екранізацію бестселера Поліни Кулакової "Дівчина, яку ми вбили". Наразі Ярослав Войцешек працює над сценарієм горору. Прем’єра фільму запланована на 2023 рік.

Екранізувати трилер "Дівчина, яку ми вбили" Поліні запропонувала продюсерка студії FILM UA Олеся Лук’яненко. Повнометражна стрічка у жанрі горору стане першим таким фільмом в доробку студії.

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Про що розповідає книга

Події трилеру відбуваються у 2000-х в Івано-Франківську. Через невдалий жарт трагічно загинула дівчина-підліток. Через декілька років друзі, які штовхнули дівчину в багаття, збираються разом і опиняються у смертельній небезпеці.

Цієї весни я отримала геть несподіване повідомлення від продюсерки студії FILM UA Олесі Лук’яненко. Вона розповіла, що прочитала мою "Дівчинку", книжка їй сподобалася і чи не хотіла б я екранізувати цю історію. Вгадаєте мою реакцію? Я ледь не впала!

– Поліна ділиться емоціями в інстаграмі.



За мотивами психотрилера "Дівчина, яку ми вбили" знімуть горор / Фото з інстаграму Поліни Кулакової

Окрім книги "Дівчина, яку ми вбили", Поліна Кулакова є авторкою ще таких українських трилерів:

Екранізація?! Ущипніть мене хтось. Думаю, що мало не кожен сучасний письменник мріє про великі наклади власних книжок, переклади іноземними мовами та екранізації. Побачити свою історію, втіленою на екрані, – це одна із найсміливіших фантазій!

– зазначила авторка.

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