FILM.UA впервые снимет хоррор по мотивам триллера Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили"

Студия FILM.UA приобрела права на экранизацию бестселлера Полины Кулаковой "Девушка, которую мы убили". Сейчас Ярослав Войцешек работает над сценарием хоррора. Премьера фильма запланирована на 2023 год.

Экранизировать триллер "Девушка, которую мы убили" Полине предложила продюсер студии FILM UA Олеся Лукьяненко. Полнометражная лента в жанре хоррор станет первым таким фильмом в активе студии.

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О чем рассказывает книга

События триллера происходят в 2000-х в Ивано-Франковске. Из-за неудачной шутки трагически погибла девушка-подросток. Через несколько лет друзья, толкнувшие девушку в костер, собираются вместе и оказываются в смертельной опасности.

Этой весной я получила совсем неожиданное сообщение от продюсера студии FILM UA Олеси Лукьяненко. Она рассказала, что прочитала мою "Девочку", книжка ей понравилась и не хотела ли бы я экранизировать эту историю. Угадаете мою реакцию? Я чуть не упала!

– Полина делится эмоциями в инстаграме.



По мотивам психотриллера "Девушка, которую мы убили" снимут хоррор / Фото из инстаграма Полины Кулаковой

Кроме книги "Девушка, которую мы убили", Полина Кулакова является автором еще таких украинских триллеров:

Экранизация?! Ущипните меня кто-нибудь. Думаю, что чуть ли не каждый современный писатель мечтает о больших тиражах собственных книг, переводах на иностранные языки и экранизации. Увидеть свою историю воплощенной на экране – это одна из самых смелых фантазий!

– отметила автор.

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