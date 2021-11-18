По сюжету, "Носорог" будет рассказывать о 90-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен изображается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что лента не о бандитах, а об украинской истории.

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Через сильную, невероятную игру мы можем увидеть, как его персонаж менялся от чувствительной "славянской души" до преступника, убийцы,

– кинокритики прокомментировали ленту Сенцова.

В 2013 году фильм выиграл на питчинге в Госкино и получил государственное финансирование в размере почти 4 миллиона гривен. В 2014 году состоялось незаконное заключение режиссера ленты Олега Сенцова в России и производство фильма так и не было завершено. Вернулись к картине в 2020 году. Проект Сенцова "Носорог" получил финансовую поддержку от фонда EURIMAGES на сумму 270 тысяч евро. Съемки стартовали в конце сентября 2020 года.

Актерский состав

В фильме сыграли более 800 человек, большинство из них – непрофессиональные актеры из Кривого Рога. Среди профессиональных:

Сергей Филимонов;

Евгений Черников;

Евгений Григорьев;

Алина Зевакова.

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