Екранізувати трилер "Дівчина, яку ми вбили" Поліні запропонувала продюсерка студії FILM UA Олеся Лук’яненко. Повнометражна стрічка у жанрі горору стане першим таким фільмом в доробку студії.

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Про що розповідає книга

Події трилеру відбуваються у 2000-х в Івано-Франківську. Через невдалий жарт трагічно загинула дівчина-підліток. Через декілька років друзі, які штовхнули дівчину в багаття, збираються разом і опиняються у смертельній небезпеці.

Цієї весни я отримала геть несподіване повідомлення від продюсерки студії FILM UA Олесі Лук’яненко. Вона розповіла, що прочитала мою "Дівчинку", книжка їй сподобалася і чи не хотіла б я екранізувати цю історію. Вгадаєте мою реакцію? Я ледь не впала!
– Поліна ділиться емоціями в інстаграмі.


За мотивами психотрилера "Дівчина, яку ми вбили" знімуть горор / Фото з інстаграму Поліни Кулакової

Окрім книги "Дівчина, яку ми вбили", Поліна Кулакова є авторкою ще таких українських трилерів:

Екранізація?! Ущипніть мене хтось. Думаю, що мало не кожен сучасний письменник мріє про великі наклади власних книжок, переклади іноземними мовами та екранізації. Побачити свою історію, втіленою на екрані, – це одна із найсміливіших фантазій!
– зазначила авторка.

Реакція шанувальників

  • "Вау! Дуже крута новина!";
  • "Яка чудова понеділкова новина. Вітаю вас! Це просто неймовірно круто";
  • "Це буде класне кіно, бо ваша книга бомбезна";
  • "Маю надію, що екранізація буде такою ж класною, як і книга";
  • "Так, тепер з нетерпінням чекатиму екранізацію. Вітаю з новим етапом у творчості, це неймовірно";
  • "Потяг українізації не спинити! Треба встигнути прочитати до екранізації";
  • "Я чекаю на цю подію, бо така книга точно вартує того, щоб по ній знімали екранізацію";
  • "Не віриться, що цю кльову книгу можна буде побачити на екрані";
  • "Цікаво буде побачити фільмовану історію, і наскільки близько до сюжету буде екранізація";
  • "Бажаю, щоб екранізація мала приголомшливий успіх! Буду дивитись обов‘язково!".