Екранізувати трилер "Дівчина, яку ми вбили" Поліні запропонувала продюсерка студії FILM UA Олеся Лук’яненко. Повнометражна стрічка у жанрі горору стане першим таким фільмом в доробку студії.

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Про що розповідає книга

Події трилеру відбуваються у 2000-х в Івано-Франківську. Через невдалий жарт трагічно загинула дівчина-підліток. Через декілька років друзі, які штовхнули дівчину в багаття, збираються разом і опиняються у смертельній небезпеці.

Цієї весни я отримала геть несподіване повідомлення від продюсерки студії FILM UA Олесі Лук’яненко. Вона розповіла, що прочитала мою "Дівчинку", книжка їй сподобалася і чи не хотіла б я екранізувати цю історію. Вгадаєте мою реакцію? Я ледь не впала!

– Поліна ділиться емоціями в інстаграмі.



За мотивами психотрилера "Дівчина, яку ми вбили" знімуть горор / Фото з інстаграму Поліни Кулакової

Окрім книги "Дівчина, яку ми вбили", Поліна Кулакова є авторкою ще таких українських трилерів:

Екранізація?! Ущипніть мене хтось. Думаю, що мало не кожен сучасний письменник мріє про великі наклади власних книжок, переклади іноземними мовами та екранізації. Побачити свою історію, втіленою на екрані, – це одна із найсміливіших фантазій!

– зазначила авторка.

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