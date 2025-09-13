На конференції Олег Сенцов з'явився у новому статусі. Він із 2022 року захищає Україну у лавах ЗСУ, і тепер став командиром батальйону, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Олег Сенцов про терміни закінчення війни?

Військовий наголосив, що війна завершиться не скоро. Навряд чи бойові дії стихнуть цього року. Він закликав менше говорити про те, коли війна закінчиться, а більше робити для того, аби це сталося насправді.

За словами Сенцова, війна дуже сильно змінилася з 2022 року. Якщо раніше піхота могла переміщатися із автоматами у повний зріст, то зараз такого немає. Піхотинці буквально виживають, ховаючись у норах від смертоносних FPV-дронів. Замість механізованих штурмів – атаки маленьких груп.

Довідка: У 2014 – 2019 роках Олег Сенцов був політв'язнем Кремля. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист Києва у складі тероборони. Влітку 2023 року він отримав звання офіцера та став командиром штурмової роти 47 бригади. Кілька разів був поранений.

Військовослужбовець зауважив, що ворог просувається, але повільно. Він вірить у те, що настане день, коли противника вдасться зупинити, і Путін задумається над тим, а чи є сенс продовжувати війну.

Сенцов підкреслив, що тиск на Росію має бути не лише на фронті, але й у політичній та економічній сферах. Якщо перший етап закінчення війни – це зупинити ворога, то другий – зміна політичного режиму у Росії. Кінорежисер заявив, що коли Росія визнає війну помилкою, віддасть Україні окуповані території і каятиметься за скоєне, тоді для нього буде справжня перемога.