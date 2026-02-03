24 Канал розповість, хто з українських акторів-чоловік ще жодного разу не наважувався на шлюб.

Зверніть увагу І роки їм не перешкода: відомі акторські пари з великою різницею у віці

Які українські актори жодного разу не були у шлюбі?

Євген Ламах

Актор, який з початку повномасштабної війни активно волонтерив, а у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, ще досі не одружився.

Під час війни зірка фільмів "Черкаси" та "Мирний-21" познайомився з Поліною. Наразі пара не узаконювала свої стосунки, однак мріє про спільне майбутнє в Україні.

З Поліною ми познайомилися на зйомках "Мирного", зійшлися вже під час повномасштабної війни. Вона вчилась на курсі у Ахтема Сеітаблаєва, зараз працює як режисер, акторка, помічниця лінійного продюсера. Поліна дуже розумна дівчина і, якщо бачить якусь можливість розвитку, хапається за неї,

– розповідав актор.

Євген Ламах / Фото з інстаграму актора

Іван Бліндар

Актор знявся у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін". Він виконував роль Кузьми. Його партнеркою по фільму була Марія Стопник. Від так, Іван пізніше зізнався, що почав зустрічатись з дівчиною ще до початку проєкту.

Ми з нею зустрічались й до проєкту. Ми були разом і під час проєкту, і досі ми разом,

– розповів Бліндар.

Чоловік не приховує, що вони думають про весілля, однак всьому свій час. Тому допоки Іван не одружився, то він у списку тих, хто досі не узаконював стосунки.

Іван Бліндар / Фото Аліни Соболь

Олександр Бегма

Цього чоловіка знають не тільки як успішного актора театру, а й і як зірку українського серіалу "Перші ластівки". Олександр не говорить у публічному просторі про своє особисте життя абсолютно нічого.

А про його статус відомо одне – неодружений.

Олександр Бегма / Фото Марії Катуніної