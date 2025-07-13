Сьогодні режисер святкує свій день народження. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз перебуває Олег Сенцов і що відомо про його творчу та військову діяльність.

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Де зараз і чим займається Олег Сенцов?

Сьогодні режисеру виповнилося 49 років. Ще минулого року у свій День народження він зазначав, що коли побачив на війні, як швидко може закінчитися життя, починає цінувати рідних, та кожен момент, так, начебто він останній.

Чим довше служиш, тим менш хизуєшся фотками в формі. Чим довше живеш, тим менш цінуєш речи, а більше людей. Та життя. Особливо побачивши, як воно іноді швидко закінчується. Не знаю, скільки мені ще доведеться святкувати днів народжень, але я точно навчився жити кожен день як останній та цінувати рідних людей, які поруч,

– писав тоді режисер.

Сьогодні Олег Сенцов продовжує служити в війську та виконувати бойові завдання в гарячих точках фронту. Він зізнається, що багато людей, з якими він починав, уже загинули.

Інколи у своєму фейсбуці Олег Сенцов ділиться історіями з підписниками, зокрема, однією з останніх "фронтових" ситуацій було те, як він із побратимами взяли у полон росіянина. Режисер зізнається, що має дуже багато люті до окупантів і абсолютно байдужий до них, як до полонених.

Окрім військової служби Сенцов також продовжує займатись творчістю. Зокрема у 2024 році відбулася світова прем'єра його стрічки "Реал".

"Реал" – моя перша і, можливо, остання документальна стрічка. Фільм, який складно назвати фільмом. Це шматочок правди про війну, яку потрібно бачити такою, якою вона є насправді,

– каже режисер.

Це фільм, а радше, як називає його сам режисер, матеріал про реальну війну, яка дає справжнє відчуття того, що відбувається на фронті