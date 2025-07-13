Сегодня режиссер празднует свой день рождения. В материале Кино 24 рассказываем, где сейчас находится Олег Сенцов и что известно о его творческой и военной деятельности.

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Где сейчас и чем занимается Олег Сенцов?

Сегодня режиссеру исполнилось 49 лет. Еще в прошлом году в свой День рождения он отмечал, что когда увидел на войне, как быстро может закончиться жизнь, начинает ценить родных, и каждый момент, так, как будто он последний.

Чем дольше служишь, тем менее щеголяешь фотками в форме. Чем дольше живешь, тем менее ценишь вещи, а больше людей. И жизнь. Особенно увидев, как она иногда быстро заканчивается. Не знаю, сколько мне еще придется праздновать дней рождений, но я точно научился жить каждый день как последний и ценить родных людей, которые рядом,

– писал тогда режиссер.

Сегодня Олег Сенцов продолжает служить в армии и выполнять боевые задачи в горячих точках фронта. Он признается, что многие люди, с которыми он начинал, уже погибли.

Иногда в своем фейсбуке Олег Сенцов делится историями с подписчиками, в частности, одной из последних "фронтовых" ситуаций было то, как он с собратьями взяли в плен россиянина. Режиссер признается, что имеет очень много ярости к оккупантам и абсолютно равнодушен к ним, как к пленным.

Кроме военной службы Сенцов также продолжает заниматься творчеством. В частности в 2024 году состоялась мировая премьера его фильма "Реал".

"Реал" – моя первая и, возможно, последняя документальная лента. Фильм, который сложно назвать фильмом. Это кусочек правды о войне, которую нужно видеть такой, какой она есть на самом деле,

– говорит режиссер.

Это фильм, а скорее, как называет его сам режиссер, материал о реальной войне, которая дает настоящее ощущение того, что происходит на фронте