За годы карьеры Анастасия успела покорить сердца украинских зрителей самыми разнообразными ролями – и продолжает это делать и сегодня. В материале Кино 24 покажем, как менялась актриса еще со студенческих лет.

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Как изменилась и где сейчас Анастасия Цимбалару

Несмотря на то, что Анастасия Цимбалару родилась в семье совсем не творческих людей, она выбрала для себя актерскую тропу. Родители не стали возражать амбициозной Анастасии и поддержали ее в выборе.

В университете Цымбалару познакомилась со своим будущим мужем – Григорием Баклановым. Вот как они выглядели в студенческие годы:



Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов / Фото из инстаграма

Сегодня актриса уже разведена. И хотя ей и Григорию не удалось построить крепкую семью, они остались родными людьми и до сих пор поддерживают хорошие отношения.

Анастасия продолжает активно работать над собой и невероятно выглядит. Она снялась в рейтинговых украинских лентах, среди которых "Женский доктор. Новая жизнь", "Следователь" и многие другие. Эти сериалы покорили сердца украинских зрителей.



Анастасия Цимбалару в начале карьеры / Фото из сети

Сегодня Анастасия признается, что быть 33-летней – совсем не страшно. Она благодарит жизнь за возможности, опыт, уроки, за людей – и даже за их отсутствие. В честь своего праздника актриса организовала два сбора в помощь нашим защитникам.

В свой новый 33-й. Кажется, звучит уже и не так страшно. А вас очень попрошу поздравить меня своим донатом! В шапке профиля есть два актуальных сбора! Это будет моим лучшим подарком,

– пишет Настя.

Кстати, в Украине снимают продолжение фильма, который влюбил в себя всех. Смотрите, что это за лента – по ссылке.