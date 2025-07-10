Поэтому если вы не знаете, какой фильм выбрать для просмотра, ленты с Анджелиной Джоли – отличный вариант. В материале Кино 24 мы собрали три высокорейтинговые фильмы с интересными сюжетами.

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"Мистер и миссис Смит"

Легендарная лента, премьера которой состоялась в 2005 году, рассказывает о двух элитных наемниках, которые являются супругами. Но, что интересно, теперь они получили задание уничтожить друг друга.

Брэд Питт и Анджелина Джоли исполнили роли мистера и миссис Смит. По сюжету Джон и Джейн Смит женаты не так давно, но уже устали от своего брака. Казалось бы, они знают друг о друге все, и каждый из них имеет свою тайну. Оба на самом деле – наемные убийцы, выполняющие опасные миссии. И в один момент им приказывают уничтожить друг друга.

"Мистер и миссис Смит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Похитить за 60 секунд"

По сюжету этой высокорейтинговой ленты, харизматичного угонщика авто заставляют сделать сложный выбор. Все просто: или смерть родного человека, или вернуться к криминальному ремеслу и украсть 50 элитных машин за три дня.

Его размышления были недолгими. Угонщик снимает старую кожаную куртку, собирает команду опытных напарников и вновь становится на путь своего криминального прошлого.

"Похитить за 60 секунд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Колдунья: Повелительница тьмы"

Прошло много лет с момента, как колдунья Малефисента наложила чары на маленькую девочку Аврору и создала из нее легенду о спящей красавице. И Аврора повзрослела, ее любимый принц Филипп сделал предложение руки и сердца.

И Малефисента, которая воспитывала Аврору как родную дочь, совсем не одобряет этого брака. Она не доверяет человеческим жителям и считает, что от них нельзя ждать ничего хорошего.

Но чтобы Аврора была счастлива, Малефисента согласна обуздать свою гордость. Однако встреча с королевой Ингрид, матерью Филиппа, меняет все.

"Колдунья: Повелительница тьмы": смотрите онлайн трейлер фильма

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