За свою жизнь Хэнкс принял участие в невероятно большом количестве действительно крутых лент. В материале Кино 24 мы собрали три самых рейтинговых фильма с Томом. Выбирайте своего фаворита!

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"Форрест Гамп"

Эта киноистория рассказывается от имени самого Форреста Гампа. Он – замечательный человек с простым сердцем и очень доброй душой. У него ограниченные умственные способности, но это не мешает его жизни складываться как нельзя лучше: он становится звездой американского футбола, героем войны, успешным предпринимателем, бизнесменом и миллиардером.

Но несмотря на этот успех, его наивность и доброта никуда не деваются. Всю жизнь Форрест любит девушку еще с самого детства, но настоящее чувство между ними завязывается только тогда, когда становится уже слишком поздно.

"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зеленая миля"

"Зеленая миля" – это высокорейтинговый фильм 1999 года. В центре сюжета Джон Кофи, который обвиняется в тяжелом преступлении. Он оказывается в блоке смертников тюрьмы под названием "Холодная гора". Именно там Джон обнаруживает, что на самом деле имеет навыки владения невероятной магической силой.

"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поймай, если сможешь"

Сюжет этой криминально-биографической драмы рассказывает о молодом мошеннике Фрэнке, который прибегнул к большим обманам в 1960-х годах. Мужчина выдавал себя за пилота авиакомпании, врача, юриста и таким образом подделывал чеки на безумно большие суммы денег. Но в один момент следователь ФБР Карл Генрети решил положить этому конец. И между этими мужчинами разворачивается настоящее противостояние.

"Поймай, если сможешь": смотрите онлайн трейлер фильма