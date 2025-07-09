За своє життя Генкс взяв участь у неймовірно великій кількості справді крутих стрічок. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали три найрейтинговіші фільми з Томом. Обирайте свого фаворита!

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"Форрест Ґамп"

Ця кіноісторія розповідається від імені самого Форреста Ґампа. Він – чудовий чоловік із простим серцем і дуже доброю душею. У нього обмежені розумові здібності, але це не заважає його життю складатися як найкраще: він стає зіркою американського футболу, героєм війни, успішним підприємцем, бізнесменом та мільярдером.

Але попри цей успіх, його наївність та доброта нікуди не діваються. Усе життя Форрест кохає дівчину ще з самого дитинства, але справжнє почуття між ними зав'язується лише тоді, коли стає вже занадто пізно.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зелена миля"

"Зелена миля" – це високорейтинговий фільм 1999 року. У центрі сюжету Джон Кофі, який обвинувачений у важкому злочині. Він опиняється в блоці смертників в'язниці під назвою "Холодна гора". Саме там Джон виявляє, що насправді має навички володіння неймовірною магічною силою.

"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Піймай, якщо зможеш"

Сюжет цієї кримінально-біографічної драми розповідає про молодого шахрая Френка, який вдався до великих обманів у 1960-х роках. Чоловік видавав себе за пілота авіакомпанії, лікаря, юриста і таким чином підробляв чеки на шалено великі суми грошей. Та в один момент слідчий ФБР Карл Генреті вирішив покласти цьому край. І між цими чоловіками розгортається справжнє протистояння.

"Піймай, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму