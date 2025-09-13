Попри серйозні звинувачення, які висунула колишня дівчина актора, Костянтин Темляк отримав нагороду за роль у фільмі "БожеВільні". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи".

Українська кіноакадемія підкреслила, що Костянтина Темляка відзначили саме на роль у фільмі "БожеВільні" і що нагорода не є виправданням особи. Організатори кінопремії вкотре засудили насильство.

Повна заява Української кіноакадемії:

"Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими. Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії".

