Несмотря на серьезные обвинения, которые выдвинула бывшая девушка актера, Константин Темляк получил награду за роль в фильме "БожеВільні". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлы".

Украинская киноакадемия подчеркнула, что Константина Темляка отметили именно за роль в фильме "БожеВильны" и что награда не является оправданием личности. Организаторы кинопремии в очередной раз осудили насилие.

Полное заявление Украинской киноакадемии:

"Однако награда предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия – сейчас идет уголовное производство. Украинская киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию – любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня – это признание конкретной работы, а не оправдание личности. Кроме этого, Украинская киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии".

Скандал с Константином Темляком: главное