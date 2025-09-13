Несмотря на серьезные обвинения, которые выдвинула бывшая девушка актера, Константин Темляк получил награду за роль в фильме "БожеВільні". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлы".

Не пропустите Объявили победителей кинопремии "Золотой волчок": получил ли награду Константин Темляк

Украинская киноакадемия подчеркнула, что Константина Темляка отметили именно за роль в фильме "БожеВильны" и что награда не является оправданием личности. Организаторы кинопремии в очередной раз осудили насилие.

Полное заявление Украинской киноакадемии:

"Однако награда предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия – сейчас идет уголовное производство. Украинская киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию – любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня – это признание конкретной работы, а не оправдание личности. Кроме этого, Украинская киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии".

Скандал с Константином Темляком: главное

  • 8 августа фотограф Анастасия Соловьева, которая когда-то встречалась с Константином Темляком, обвинила актера в психологическом и физическом насилии. Девушка также заявила, что он имеет алкогольную и наркотическую зависимость. Она не решалась публично рассказать свою историю четыре года.

  • Темляк признал, что причинял физический ущерб Соловьевой. Он публично попросил прощения у нее и заявил, что готов понести юридическую и моральную ответственность за свои действия.

  • Впоследствии актера обвинили в развращении несовершеннолетней. Анастасия обнародовала откровенную переписку актера с 15-летней девушкой, которая датируется концом 2023 года.

  • Жена Константина Темляка, актриса Анастасия Нестеренко, заявила, что в их отношениях абьюза не было.

  • Киевский национальный драматический театр на Подоле осудил насилие, однако не сообщил, остается ли за актером рабочее место.

  • 19 августа стало известно, что полиция начала расследование против Константина Темляка по обвинению в домашнем насилии. Впоследствии Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей.