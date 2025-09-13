В этом году премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил Андрей Ризоль – продюсер, основатель и генеральный директор компании "Вавилон", пишет Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлы". Имена других победителей – в материале.

Смотрите также 3 украинских фильма 2025, которые должен увидеть каждый

"Золотая юла" 2025: список победителей

  • "Лучшая мужская роль второго плана" – Василий Кухарский за роль в фильме "Редакция" (посмертно).
  • "Лучшая женская роль второго плана" – Нина Набока за роль в фильме "Дом "Слово": Бесконечный роман".
  • "Лучшая работа художника-постановщика" – Шевкет Сейдаметов за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".
  • "Лучшая музыка" – Алла Загайкевич за музыку к фильму "Дом "Слово": Бесконечный роман".
  • "Лучшая песня" – That ain't me из фильма "БожеВільні", автор музыки и слов – Хосейн Мирзаголи.
  • "Лучший грим" – Сергей Маурин за работу в фильме "БожеВільні".
  • "Лучший дизайн костюмов" – Татьяна Кремень за работу в фильме "Ты меня любишь?".
  • "Лучший звук" – Михаил Закутский за фильм "Лента времени".
  • "Лучший монтаж" – Марина Майковская и Виктор Онисько (посмертно) за работу над фильмом "Фрагменты льда".
  • "Лучший сценарий" – Тарас Томенко и Любовь Якимчук за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".
  • "Лучшая операторская работа" – Александр Рощин за фильм "Лента времени".
  • "Лучшая женская роль" – Карина Химчук за фильм "Ты меня любишь?".
  • "Лучшая мужская роль" – Константин Темляк за роль в фильме "БожеВильные".
  • "Лучший короткометражный игровой фильм" (имени Ю. А. Минзянова) – фильм "Черничное лето".
  • "Лучший короткометражный документальный фильм" – фильм "Там, где заканчивается Россия".
  • "Лучший сериал" – документальный проект Homo amans.
  • "Лучший документальный фильм" – "Фарфоровая война".
  • "Открытие года" – режиссер Мария Стоянова.
  • "Лучшая режиссерская работа" (им. Ю. Г. Ильенко) – Тарас Томенко за фильм "Дом "Слово": Бесконечный роман".
  • "Лучший фильм" – "Дом "Слово": Бесконечный роман".

Что известно о "Золотой юле"?

  • "Золотая юла" присуждается за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.

  • Премию основала Украинская киноакадемия в 2017 году, а первое вручение наград состоялось 20 апреля того же года в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

  • Победителей определяют члены Украинской киноакадемии – проходит двухэтапное голосование.