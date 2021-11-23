Экранизировать триллер "Девушка, которую мы убили" Полине предложила продюсер студии FILM UA Олеся Лукьяненко. Полнометражная лента в жанре хоррор станет первым таким фильмом в активе студии.
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О чем рассказывает книга
События триллера происходят в 2000-х в Ивано-Франковске. Из-за неудачной шутки трагически погибла девушка-подросток. Через несколько лет друзья, толкнувшие девушку в костер, собираются вместе и оказываются в смертельной опасности.
Этой весной я получила совсем неожиданное сообщение от продюсера студии FILM UA Олеси Лукьяненко. Она рассказала, что прочитала мою "Девочку", книжка ей понравилась и не хотела ли бы я экранизировать эту историю. Угадаете мою реакцию? Я чуть не упала!
– Полина делится эмоциями в инстаграме.
По мотивам психотриллера "Девушка, которую мы убили" снимут хоррор / Фото из инстаграма Полины Кулаковой
Кроме книги "Девушка, которую мы убили", Полина Кулакова является автором еще таких украинских триллеров:
- "Все их демоны",
- "Корсо".
Экранизация?! Ущипните меня кто-нибудь. Думаю, что чуть ли не каждый современный писатель мечтает о больших тиражах собственных книг, переводах на иностранные языки и экранизации. Увидеть свою историю воплощенной на экране – это одна из самых смелых фантазий!
– отметила автор.
Реакция поклонников
- "Вау! Очень крутая новость!";
- "Какая замечательная понедельничная новость. Поздравляю вас! Это просто невероятно круто";
- "Это будет классное кино, потому что ваша книга бомбезная";
- "Надеюсь, что экранизация будет такой же классной, как и книга";
- "Так, теперь с нетерпением буду ждать экранизацию. Поздравляю с новым этапом в творчестве, это невероятно";
- "Поезд украинизации не остановить! Надо успеть прочитать до экранизации";
- "Я жду этого события, потому что такая книга точно стоит того, чтобы по ней снимали экранизацию";
- "Не верится, что эту клевую книгу можно будет увидеть на экране";
- "Интересно будет увидеть снятую историю, и насколько близко к сюжету будет экранизация";
- "Желаю, чтобы экранизация имела потрясающий успех! Буду смотреть обязательно!".