Экранизировать триллер "Девушка, которую мы убили" Полине предложила продюсер студии FILM UA Олеся Лукьяненко. Полнометражная лента в жанре хоррор станет первым таким фильмом в активе студии.

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О чем рассказывает книга

События триллера происходят в 2000-х в Ивано-Франковске. Из-за неудачной шутки трагически погибла девушка-подросток. Через несколько лет друзья, толкнувшие девушку в костер, собираются вместе и оказываются в смертельной опасности.

Этой весной я получила совсем неожиданное сообщение от продюсера студии FILM UA Олеси Лукьяненко. Она рассказала, что прочитала мою "Девочку", книжка ей понравилась и не хотела ли бы я экранизировать эту историю. Угадаете мою реакцию? Я чуть не упала!

– Полина делится эмоциями в инстаграме.



По мотивам психотриллера "Девушка, которую мы убили" снимут хоррор / Фото из инстаграма Полины Кулаковой

Кроме книги "Девушка, которую мы убили", Полина Кулакова является автором еще таких украинских триллеров:

Экранизация?! Ущипните меня кто-нибудь. Думаю, что чуть ли не каждый современный писатель мечтает о больших тиражах собственных книг, переводах на иностранные языки и экранизации. Увидеть свою историю воплощенной на экране – это одна из самых смелых фантазий!

– отметила автор.

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