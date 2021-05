Грандіозне задоволення та божевільний адреналін: перші відгуки про Форсаж 9

Бойовик "Форсаж 9: Нестримна сага" готують до кінотеатрального прокату. Прем'єра стрічки запланована на 17 червня 2021 року. А поки до релізу залишається всього лише місяць, ми поділимося з вами першими відгуками на фільм світових кінокритиків, які вважають, що пригоди у фільмі "Форсаж 9" – саме те, чого очікують фанати.

Компанія Universal майстерно підігріває цікавість публіки до нового фільму "Форсаж 9: Нестримна сага". Ця франшиза добре відома любителям екшенів, адже за 9 частин стрічки глядачі мали змогу побачити захопливі спецефекти та бійки.

За сюжетом, Домінік Торетто змушений вступити у протистояння зі своїм молодшим братом. Той влаштувався на роботу до ворога Торетто – Сайфер. Жінка вирішила скористатись родинними зв'язками свого найманця і наказала вбити Домініка. Вся команда "Форсажу" збереться, аби дати відсіч.

Раніше режисер Джастін Лін виклав на своєму твіттері короткий ролик, у якому глядачі можуть побачити внутрішню кухню зйомок. Там показали, як знімалася сцена з божевільним трюком, під час якого Він Дізель проїжджає боком на машині, щоб заїхати у вантажівку з Летті (Мішель Родрігес).

Задля 4 секунд у фільмі величезна команда працювала протягом 8 місяців.

3 машини знищені. Робота від понад сотні найвідданіших і талановитих людей. Найкраща робота у світі,

– зауважив Лін.

"Форсаж 9: Нестримна сага" 2021: дивіться трейлер

"Форсаж 9: Нестримна сага" – це, справді, приголомшлива робота режисерів, сценаристів та акторів. Що про неї каже світ – дізнаємося далі у нашому матеріалі.

Відгуки про "Форсаж 9: Нестримна сага" 2021

Шеннон Макгрю, Nightmarish Conjurings:

"Це одна з найбільших частин з колекції франшиз The Fast and the Furious. Усе можливо, всюди сюрпризи, трюки найкращі".

Майк Реєс, CinemaBlend:

"F9 дивує! Повернення Джастіна Ліна – це висока позиція".

Кортні Говард, Fresh Fiction:

"F9 – це грандіозне задоволення. Бомбастичний, нахабний, сміливий. Він Дізель та Джон Сіна – приголомшливі".

Девід Ерліх, IndieWire:

"F9 на сьогодні – це найбільший і найсмішніший "Форсаж".

Скотт Мензель, We Live Entertainment:

"Це одне із найслабших виробництв у франшизі".

Моллі Фрімен, Screen Rant:

"Сюжет – свіжий і новаторський".

Джон Кампеа, The John Campea Show:

"Це найгірший FF фільм на сьогодні".

Ерік Девіс у своєму твітері:

"Ідеальний літній блокбастер".

Майк Реєс, CinemaBlend:

"Адреналін зашкалює, а історія набирає захопливу глибину".

Кортні Говард, Fresh Fiction:

"Трюки та амбіційні екшн-сцени поєднуються з драматичною мильною оперою. Проте "Форсаж 9" змусить вас забути про свої проблеми на кілька годин".

Стів Вайнтрауб, Collider:

"Дивився F9 вчора ввечері в кінотеатрі в Лос-Анджелесі. Чув, як інші люди сміялися, це було найкращою частиною. Дякую науці. І не хвилюйтеся, трейлери не зіпсували фільм. Шанувальникам буде дуже цікаво дивитись".

Про що стрічка "Форсаж 9: Нестримна сага" Кримінальний трилер є продовженням медіафраншизи, до якої входять 9 повнометражних та два короткометражні фільми.

За сюжетом Домінік Торетто (Він Дизель) залягає на дно та живе спокійним життям з Летті (Мішель Родрігез) та їхнім сином. Проте доля має на нього зовсім інші плани, адже небезпека минулих помилок завжди ховається за мирним горизонтом. Небезпечна кібертерористка Сайфер (Шарліз Терон) вирішує помститися Домініку за попередні невдачі та використовує для цього професійного найманого вбивцю Джейкоба (Джон Сіна), який до того ж є давно покинутим братом Торетто.

В Україні "Форсаж 9: Нестримна сага"

вийде на великі екрани 27 травня 2021 року.

Тож не проґав довгоочікувану прем'єру!