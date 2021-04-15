Бойовик "Форсаж 9: Нестримна сага" готують до кінотеатрального прокату. Прем'єра стрічки запланована на 17 червня 2021 року. А поки до релізу залишається кілька місяців, у мережі презентували новий захопливий трейлер.

Компанія Universal майстерно підігріває цікавість публіки до нового фільму "Форсаж 9: Нестримна сага". Ця франшиза добре відома любителям екшенів, адже за 9 частин стрічки глядачі мали змоги побачити захопливі спецефекти та бійки. І новий фільм також не розчарує кіноманів, про що зізнався і один з героїв "Форсажу" в трейлері.

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В яких тільки халепах ми не побували? Ми бились на поїздах, літаках, танках. Про субмарину я краще помовчу. А тепер тачки ще й літатимуть,

– анонсували в ролику.

Та це далеко не всі сюрпризи, які чекатимуть на глядачів "Форсажу 9". За сюжетом, Домінік Торетто змушений вступити у протистояння зі своїм молодшим братом. Той влаштувався на роботу до ворога Торетто – Сайфер. Жінка вирішила скористатись родинними зв'язками свого найманця і наказала вбити Домініка. Вся команда "Форсажу" збереться, аби дати відсіч.

"Форсаж 9: Нестримна сага": дивіться трейлер

Актори фільму "Форсаж 9"

Навіть з трейлера глядачів ошелешить акторський склад стрічки. У "Форсаж 9: Нестримна сага" зіграли топові актори Голлівуду:

Він Дізель – Домінік Торетто

Джон Сіна – Джейкоб Торетто

Мішель Родрігес – Лотті

Тайріз Гібсон – Роман Пірс

Джордана Брюстер – Міа Торетто

Шарліз Терон – Сайфер

Ludacris – Теж Паркер

Гелен Міррен – Магдалина Шоу та ін.

Окрім цього, 10-річний син Віна Дізеля також з'явиться у стрічці. Хлопчик зіграв молодого Домініка у фільмі "Форсаж 9: Нестримна сага".