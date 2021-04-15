Увлекательные погони и перестрелки: в сети появился новый трейлер к фильму "Форсаж 9"
Боевик "Форсаж 9: Безудержная сага" готовят к кинотеатральному прокату. Премьера ленты запланирована на 17 июня 2021 года. А пока до релиза остается несколько месяцев, в сети презентовали новый захватывающий трейлер.
Источник:ютуб B&H Film Distribution Company
Компания Universal искусно подогревает интерес публики к новому фильму "Форсаж 9: Безудержная сага". Эта франшиза хорошо известна любителям экшенов, ведь за 9 частей ленты зрители имели возможности увидеть захватывающие спецэффекты и драки. И новый фильм также не разочарует киноманов, о чем признался и один из героев "Форсажа" в трейлере.
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В каких только переделках мы не побывали? Мы бились на поездах, самолетах, танках. О субмарине я лучше помолчу. А теперь тачки еще и летают,
– анонсировали в ролике.
Но это далеко не все сюрпризы, которые ожидают зрителей "Форсажа 9". По сюжету, Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом Джейкобом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.
"Форсаж 9: Безудержная сага": смотрите трейлер
Актеры фильма "Форсаж 9"
Даже по трейлеру зрителей ошарашивает актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Безудержная сага" сыграли топовые актеры Голливуда:
- Вин Дизель – Доминик Торетто
- Джон Сина – Джейкоб Торетто
- Мишель Родригес – Лотти
- Тайриз Гибсон – Роман Пирс
- Джоржана Брюстер – Миа Торетто
- Шарлиз Терон – Сайфер
- Ludacris – Тож Паркер
- Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.
Кроме этого, 10-летний сын Вина Дизеля также появится в картине. Мальчик сыграл молодого Доминика в фильме "Форсаж 9: Безудержная сага".
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