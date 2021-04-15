Боевик "Форсаж 9: Безудержная сага" готовят к кинотеатральному прокату. Премьера ленты запланирована на 17 июня 2021 года. А пока до релиза остается несколько месяцев, в сети презентовали новый захватывающий трейлер.

Компания Universal искусно подогревает интерес публики к новому фильму "Форсаж 9: Безудержная сага". Эта франшиза хорошо известна любителям экшенов, ведь за 9 частей ленты зрители имели возможности увидеть захватывающие спецэффекты и драки. И новый фильм также не разочарует киноманов, о чем признался и один из героев "Форсажа" в трейлере.

Смотрите также В сети опубликовали трейлер комедийного боевика "Телохранитель жены киллера": видео

В каких только переделках мы не побывали? Мы бились на поездах, самолетах, танках. О субмарине я лучше помолчу. А теперь тачки еще и летают,

– анонсировали в ролике.

Но это далеко не все сюрпризы, которые ожидают зрителей "Форсажа 9". По сюжету, Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом Джейкобом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.

"Форсаж 9: Безудержная сага": смотрите трейлер

Актеры фильма "Форсаж 9"

Даже по трейлеру зрителей ошарашивает актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Безудержная сага" сыграли топовые актеры Голливуда:

Вин Дизель – Доминик Торетто

Джон Сина – Джейкоб Торетто

Мишель Родригес – Лотти

Тайриз Гибсон – Роман Пирс

Джоржана Брюстер – Миа Торетто

Шарлиз Терон – Сайфер

Ludacris – Тож Паркер

Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.