Звездные дети актеров часто повторяют успех родителей. Возможно, и сыну Вина Дизеля понравится игра в фильмах. Мальчик мог это испытать, ведь его пригласили на съемки фильма "Форсаж 9".

Премьера фильма "Форсаж 9" должна была состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса релиз откладывали. Известно, что лента должна выйти в прокат 20 мая 2021 года, но и эта дата может быть не окончательной.

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И хотя премьера нового "Форсажа" состоится с задержкой, интерес публики к этой ленты не угасает. В этом большая заслуга и самих авторов проекту, которые мастерски подогревают разговоры новыми деталями боевика. Оказывается, в фильме появится 10-летний сын Вина Дизеля – Винсент.

Это будет кинодебют мальчика на больших экранах. Известно, что Винсент сыграет персонажа своего звездного отца Доминика Торетто в детстве. А вот сколько экранного времени получил сын Вина Дизеля в фильме – пока остается в секрете.

Съемки фильма "Форсаж 9" прошли в конце 2019 года. Тогда Винсенту было 9 лет. По неофициальным данным, за каждый день съемок сыну Вину Дизеля платили тысячу долларов.

"Форсаж 9": сюжет и трейлер

В 9 части франшизы "Форсаж" Доминик Торетто решает отойти от дел. Он с Летти и сыном Брайаном живет, как обычная американская семья, не возвращаясь к криминальным махинациям. Однако спокойствие Доминику может только сниться: кибертерористка Сайфер хочет отомстить ему. Для этого она нанимает брата главного героя Джейкоба, который является наемным убийцей. Именно эта семейная история поможет зрителям увидеть, каким Доминик был в детстве, и почему он не сохранил теплых отношений с родственником.

Ранее авторы проекту также делали отсылки в прошлое Торетто. Тогда Доминика в детстве сыграл Алекс Макги. Теперь же эту роль отдали сыну Вина Дизеля.