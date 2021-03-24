Зіркові діти акторів часто повторюють успіх батьків. Можливо, і сину Віна Дізеля сподобається гра у фільмах. Хлопчик мав змогу це випробувати, адже його запросили на зйомки стрічки "Форсаж 9: Нестримна сага".

Прем'єра фільму "Форсаж 9: Нестримна сага" мала відбутись ще у 2020 році. Однак через пандемію коронавірусу реліз відкладали. Наразі відомо, що стрічка має вийти у прокат 20 травня 2021 року, але і ця дата може бути не остаточною.

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І хоч прем'єра нового "Форсажа" відбудеться із затримкою, інтерес публіки до цієї стрічки не згасає. В цьому велика заслуга і самих авторів проєкту, які майстерно підігрівають розмови новими деталями бойовика. Виявляється, у фільмі з'явиться 10-річний син Віна Дізеля – Вінсент.

Це буде кінодебют хлопчика на великих екранах. Наразі відомо, що Вінсент зіграє персонажа свого зіркового батька Домініка Торетто у дитинстві. А от скільки екранного часу отримав син Віна Дізеля у стрічці – поки залишається у секреті.

Зйомки фільму "Форсаж 9: Нестримна сага" пройшли наприкінці 2019 року. Тоді Вінсенту було 9 років. За неофіційними даними, за кожен день зйомок сину Віну Дізеля платили тисячу доларів.

"Форсаж 9: Нестримна сага": сюжет і трейлер

У 9 частині франшизи "Форсаж" Домінік Торетто вирішує відійти від справ. Він з Летті та сином Браяном живе, як звичайна американська сім'я, не повертаючись до кримінальних махінацій. Однак спокій Домініку може тільки снитись: кібертерористка Сайфер хоче помститись йому. Для цього вона наймає брата головного героя Джейкоба, який є найманим вбивцею. Саме ця родинна історія допоможе глядачам побачити, яким Домінік був у дитинстві, та чому він не зберіг теплих стосунків з родичем.

Раніше автори проєкту також робили відсилки у минуле Торетто. Тоді Домініка у дитинстві зіграв Алекс Макгі. Тепер же цю роль віддали сину Віна Дізеля.

"Форсаж 9: Нестримна сага": дивіться трейлер