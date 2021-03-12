Если вы уже устали от классики Голливуда, тогда предлагаем оценить новые фильмы 2021 года. Все ленты из подборки доступны для просмотра онлайн. А выбирать лицензированные сайты, или пиратские – дело за вами.

Детективы, боевики или трогательные драмы: в сети доступны фильмы разных жанров. Поэтому каждый сможет выбрать фильм по своему вкусу или настроение.

Не пропустите Громкие премьеры 2021, которых ждет весь мир

"Малкольм и Мари"

Дата выхода – 5 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 6,7

Актеры : Зендея, Джон Дэвид Вашингтон

Трогательная драма расскажет об одном дне из жизни голливудского режиссера и его любимой девушки. После громкой премьеры нового фильма Малкольм возвращается с Мари домой, ожидая результатов обзоров критиков. Девушка начинает разговор об их отношениях, кардинально меняет ход уютного вечера.

"Малкольм и Мари": смотрите трейлер

"Перспективная девушка"

Дата выхода – 4 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 7,5

Актеры: Кэри Маллиган, Лаверн Кокс, Адам Броди, Потому Бернем

Перед зрителями раскроется история Кассандры Томас, которая когда-то мечтала стать медиком, однако из-за трагической истории в прошлом ушла из университета и начала работать баристой. А уже ночью красавица одевает стильный наряд и отправляется в ближайший бар, где представляет из себя пьяную. Тогда непременно "хороший" парень отправляется ей на помощь, с чего и начинается игра Кассандры. Но почему главная героиня делает это и чем это обернется для нее – зрители будут поражены от развязки сюжета.

"Перспективная девушка": смотрите трейлер

Выбирать фильм на вечер иногда можно очень долго. И чем дополнить его – здесь ответ быстр ый : кинобоксом Lay's и Pepsi . Чипсы со вкусом Краба, Сметаны и зелени, Сыра или Зеленого лука – делайте микс любимых вкусов, как настоящие киноманы.

"Мелочи"

Дата выхода – 4 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 6,3

Актеры : Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек, Натали Моралес

А вот фильм "Мелочи" будут держать зрителей в напряжении с первой и до последней минуты. По сюжету, в Лос-Анджелесе орудует опасный серийный убийца, который не оставляет после себя следов. В разгар расследования в город приезжает заместитель шерифа Керн Джо Дикон, который случайно приобщается к делу и становится напарником талантливого детектива Джима Бакстера. У них появляется подозреваемый, однако секреты прошлого Дика могут помешать доказать вину маньяка, ведь каждая мелочь здесь – на вес золота.

"Мелочи": смотрите трейлер

"Поездка в Америку 2"

Дата выхода – 5 марта 2021

Рейтинг IMDb – 5,4

Актеры : Эдди Мерфи, Джеймс Эрл Джонс, Шари Хэдли, Арсенио Холл

Для любителей комедий Голливуд предлагает посмотреть фильм "Поездка в Америку 2". Лента стала продолжением культовой истории о принце Акиме, который должен возглавить африканскую страну Замунду. Перед коронацией он узнает, что в США живет его сын – парень по имени Лавель. Аким должен разыскать своего отпрыска, о чем просит его отец.

"Поездка в Америку 2": смотрите трейлер

"Афера Оливера Твиста"

Дата выхода – 18 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 3,9

Актеры : Рафф Лоу, Ора, Майкл Кейн, Лена Хеди, Ноэль Кларк

"Афера Оливера Твиста" не сумела поразить зрителей во время кинотеатральных показов. Теперь же лента доступна для просмотра онлайн. По сюжету, талантливый художник приобщается к уголовной банды, которая имеет хитрый план ограбления. Соглашается он на авантюру благодаря красавице, которая убеждает его, что воры имеют свой мотив в этом деле.

"Афера Оливера Твиста": смотрите трейлер

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"Билли Айлиш: Мир какой-то размытый"

Дата выхода – 18 февраля

Рейтинг IMDb – 7,9

Доступен для просмотра и документальный фильм "Билли Айлиш: Мир какой-то размытый". Лента об артистке понравилась не только ее сторонникам, но и киноманам, которые с восторгом посмотрели историю о подростковых проблемах девушки, которая внезапно становится всемирно известной.

"Билли Айлиш: Мир какой-то размытый": смотрите трейлер

"Блаженство"

Дата выхода – 5 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 5,3

Актеры: Сальма Хайек, Оуэн Уилсон

Жизнь Грега после развода было достаточно серой и скучной. Поэтому встреча с красавицей Изабель кардинально меняет его будни. Женщина живет на улице и убеждена, что засорен мир вокруг – это всего лишь прекрасная компьютерная симуляция. Но на самом деле это так, чили это всего лишь сумасшедшие выдумки Изабель – смотрите в фильме "Блаженство".

"Блаженство": смотрите трейлер

"Аферистка"

Дата выхода – 18 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры : Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес, Крис Мессина, Уист

На эту авантюрную ленту ждали едва ли не все киноманы. В центре событий "Аферистки" окажется Марла – циничная юрист, которая нашла законный способ, как обогащаться и не нести за это ответственности. Женщина искала пенсионеров, для которых через суд становилась опекуном и опустошала их счета. И очередная жертва аферы должна была быть тоже легкой наживой, однако оказалось, что сын Дженнифер Питерсон является криминальным авторитетом, который не даст злоумышленнице нанести ущерб его маме.