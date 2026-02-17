Де зараз уродженка Краматорська Галина Безрук, яка мовчить про війну в Україні

Галина Безрук – 37-річна акторка, яка зіграла у серіалі "Будиночок на щастя". Вона народилася в Україні, у Краматорську.

Однак нині проживає в Росії та публічно не висловлюється про вторгнення. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз перебуває запроданка, як склалося її життя та що вона каже про повномасштабну війну в Україні.

Де зараз зрадниця України Галина Безрук?

Галина Безрук давно зробила свій вибір на користь Росії та кривавих рублів, а не своєї Батьківщини. Однак для багатьох українців це стало очевидним лише після початку повномасштабної війни. Адже раніше чимало українських акторів, співаків та інших артистів їздили до країни-агресора, щоб заробляти гроші.

Після 24 лютого 2022 року кожен зробив свій вибір. Хтось повернувся в Україну та зайняв чітку проукраїнську позицію, а хтось, як Галина Безрук, продовжив жити в Росії та виходити на червоні доріжки, поки на Україну летять російські ракети.

Нині акторка продовжує будувати кар'єру: знімається на російських майданчиках і грає на театральних сценах. Крім того, у березні 2025 року вона вдруге стала мамою – народила доньку від другого чоловіка-росіянина Арсентія Ткаченка.

Чому Безрук не повернулась до України?

Актор Назар Задніпровський в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що все стало очевидним ще до повномасштабного вторгнення, коли Безрук переважно заробляла на співочій кар'єрі в Росії.

Після початку великої війни, за словами Задніпровського, вона не змогла відмовитися від грошей і впізнаваності серед російської публіки. Ба більше, ще тоді, навіть серйозні проблеми у шлюбі з росіянином Артемом Алєксєєвим не спонукали її замислитися над поверненням до України.

Задніпровський пригадав, що під час зйомок останнього сезону "Будиночка на щастя" у грудні 2021 року мав із нею розмову. За його словами, він радив акторці залишити чоловіка та повернутися до України разом із донькою. У шлюбі, як зазначив актор, були проблеми, зокрема через зловживання алкоголем. Безрук нібито скаржилася та навіть замислювалася над розлученням, однак згодом подружжя знову зійшлося. Йдеться про її першого чоловіка – Артема Алєксєєва.

Також актор зазначив, що переконував її або розірвати стосунки, або приїхати до України. У відповідь, за його словами, вона заявила, що не бачить для себе можливостей для роботи, адже є акторкою мюзик-холу, тоді як в Україні, мовляв, таких проєктів немає. Задніпровський підсумував, що вона обрала роботу, а не країну.

Яка громадянська позиція Галини Безрук?

І перший, і другий чоловік Галини Безрук – росіяни. Подружжя продовжує мовчати про війну в Україні, однак одного разу акторка все ж висловилася щодо свого вибору.

В інтерв'ю Gazeta.ru. вона заявила, що для неї найголовніше – сім'я. За її словами, вона не обирає Батьківщину, а обирає найближчих людей.

Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю сім'ю. Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе та сім'ю,

– наголосила вона.

І хоча батьки Галини Безрук живуть у Києві, вона прийняла рішення разом із доньками та чоловіком залишитися в Росії. Крім того, раніше зрандиця заявляла, що не збирається висловлюватись про війну в Україні, адже, за її словами, це ні на що не повпливає.