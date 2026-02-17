Головні ролі зіграли Сергій Стрельников і Поліна Василина. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про акторів, які втілили ключові ролі у стрічці "Белла Віта", а також детальніше знайомимо з їхніми персонажами.

Хто зіграв головні ролі у серіалі "Белла Віта"?

Поліна Василина

Одну з головних ролей у серіалі зіграла українська акторка Поліна Василина. Її героїня – 25-річна Віта, талановита дизайнерка весільних суконь. Вона принципова, різка та категорична, готова на все заради власної справи й людей, яких любить.

Несподівано для себе вона погоджується на справжню аферу та одружується з відомим бізнесменом. Однак цей шлюб є фіктивним. Здавалося б, нічого особливого, але вже за два тижні на неї чекає весілля з іншим чоловіком, який не знає про ситуацію, в якій опинилася його наречена. Та це лише початок випробувань, що постають перед нею. Віта готова на все, аби виправити свої помилки та стати щасливою.

Сергій Стрельников

Справжнім фаворитом українських глядачів є український актор Сергій Стрельников. У серіалі він зіграв різкого бізнесмена на прізвисько Сікорський, якого цікавлять лише здобутки та контракти з багатими інвесторами. Він готовий на все, аби його бізнес процвітав.



Сергій Стрельников / Фото Пресслужба СТБ

Саме так він втягує у фіктивний шлюб невинну дівчину, яка стала жертвою обставин. Однак згодом усе це переростає з гри у реальність, яка змушує героїв іти на абсолютно несподівані вчинки.

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов також зіграв одну з ключових ролей у серіалі "Белла Віта". Він втілив образ хлопця на ім'я Роман, який домовився з подругою Вітою: якщо до 25 років вони не знайдуть кохання свого життя, то одружаться.



Григорій Бакланов / Фото Пресслужба СТБ

Іноді життя підкидає абсолютно несподівані сюрпризи – саме так сталося і цього разу. Кохання Романа, яке він так довго шукав, як виявилося, завжди було поруч. Його завдання – помітити його та зуміти вибороти своє щастя.

Ірина Гришак

Ще одну з ключових ролей у серіалі зіграла акторка, яка втілила образ Мілани – найкращої подруги Віти. Вона завжди поруч на життєвому шляху талановитої дизайнерки та готова на все, аби не підвести подругу. Водночас уже багато років вона закриває очі на власне щастя, аби лише Віта була щасливою.



Ірина Гришак / Фото Пресслужба СТБ

Ще зі шкільних років Мілана кохає Романа. Однак Роман усе життя не звертає на неї уваги. Та, можливо, настав час, коли вони обоє нарешті подивляться одне на одного по-іншому.