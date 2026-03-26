Що відомо про Домініка Маклафліна, який зіграє роль Гаррі Поттера у серіалі від HBO

Ім'я Домінік Маклафлін стало відомим широкому загалу зовсім нещодавно. Це сталося після оголошення актора, який зіграє "хлопчика, який вижив" у серіалі "Гаррі Поттер" від HBO.

Саме він втілить на екрані образ чарівника, відомого у всьому світі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що наразі відомо про Домініка Маклафліна.

Домінік Маклафлін – новий Гаррі Поттер: що цікаво знати про юного актора?

Вперше про Домініка Маклафліна широкому загалу стало відомо у травні 2025 року, коли HBO оголосили імена трьох акторів, які втілять ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер.

Домінік Маклафлін народився у 2014 році. Наразі йому всього 12 років, а він уже отримав головну роль у масштабному проєкті "Гаррі Поттер" від HBO. Це британський актор, який народився у Шотландії.

У яких ще фільмах та серіалах зіграв юний Маклафлін?

Попри свій юний вік, він уже знімався у кількох стрічках, серед яких пригодницький серіал "Обдарований" від BBC та комедійний фільм "Зростання", де він грає разом із Ніком Фростом.

До слова, Фрост також з'явиться у серіалі "Гаррі Поттер" у ролі Геґріда. Що цікаво, як тільки у Лондоні розпочались зйомки, очевидці опублікували уривок зі зйомок серіалу. На ньому можна було помітити Гаррі, який крокує поруч із Геґрідом. Відео опублікували на Wizarding World Direct.

Про Домініка Маклафліна наразі відомо небагато. Він лише розпочинає свій кар'єрний шлях, який точно готує йому багато випробувань.

Саме тому раніше відомий британський актор Деніел Редкліфф, який став знаменитим завдяки ролі Гаррі Поттера у фільмах, звернувся до нового актора з підтримкою.

Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у тебе все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у тебе все буде ще краще". Я просто бачу ці фотографії, його та інших дітей, і мені хочеться їх обійняти,

– поділився Редкліфф у програмі "Доброго ранку, Америко".

На момент, коли Редкліфф отримав роль Гаррі Поттера, йому було 11 років, тому він, як ніхто, розуміє, що відчуває Домінік Маклафлін.

Що варто знати про серіал "Гаррі Поттер" від HBO?

Прем'єра серіалу "Гаррі Поттер" запланована на кінець 2026 року, на різдвяний період.

Нещодавно вийшов трейлер, у якому глядачі вперше змогли побачити Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера. Про це повідомляло видання Deadline.

