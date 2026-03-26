Что известно о Доминике Маклафлине, который сыграет роль Гарри Поттера в сериале от HBO

Имя Доминик Маклафлин стало известным широкой общественности совсем недавно. Это произошло после объявления актера, который сыграет "мальчика, который выжил" в сериале "Гарри Поттер" от HBO.

Именно он воплотит на экране образ волшебника, известного во всем мире. В материале 24 Канала рассказываем, что сейчас известно о Доминике Маклафлине.

Доминик Маклафлин – новый Гарри Поттер: что интересно знать о юном актере?

Впервые о Доминике Маклафлине широкой общественности стало известно в мае 2025 года, когда HBO объявили имена трех актеров, которые воплотят роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Доминик Маклафлин родился в 2014 году. Сейчас ему всего 12 лет, а он уже получил главную роль в масштабном проекте "Гарри Поттер" от HBO. Это британский актер, который родился в Шотландии.

В каких еще фильмах и сериалах сыграл юный Маклафлин?

Несмотря на свой юный возраст, он уже снимался в нескольких лентах, среди которых приключенческий сериал "Одаренный" от BBC и комедийный фильм "Рост", где он играет вместе с Ником Фростом.

К слову, Фрост также появится в сериале "Гарри Поттер" в роли Хегрида. Что интересно, как только в Лондоне начались съемки, очевидцы опубликовали отрывок со съемок сериала. На нем можно было заметить Гарри, который шагает рядом с Хагридом. Видео опубликовали на Wizarding World Direct.

О Доминике Маклафлине пока известно немного. Он только начинает свой карьерный путь, который точно готовит ему много испытаний.

Именно поэтому ранее известный британский актер Дэниел Рэдклифф, который стал знаменитым благодаря роли Гарри Поттера в фильмах, обратился к новому актеру с поддержкой.

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у тебя все будет еще лучше". Я просто вижу эти фотографии, его и других детей, и мне хочется их обнять,

– поделился Рэдклифф в программе "Доброе утро, Америка".

На момент, когда Рэдклифф получил роль Гарри Поттера, ему было 11 лет, поэтому он, как никто, понимает, что чувствует Доминик Маклафлин.

Что стоит знать о сериале "Гарри Поттер" от HBO?

Премьера сериала "Гарри Поттер" запланирована на конец 2026 года, на рождественский период.

Недавно вышел трейлер, в котором зрители впервые смогли увидеть Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера. Об этом сообщало издание Deadline.

