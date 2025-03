Понад 100 звинувачень у сексуальних злочинах: все про скандал з Гарві Вайнштейном

Американський кіновиробник Гарві Вайнштейн був одним з найвпливовіших продюсерів Голлівуду. Фільми його студії ставали мегапопулярними та завойовували престижні кінопремії. Користуючись своїм успіхом та популярністю, Гарві Вайнштейн домагався до акторок та вчиняв злочинні дії, що доведено судом.

Сьогодні, 19 березня, найскандальнішому голлівудському продюсеру виповнюється 73 роки. У цей день Кіно 24 розповість все, що треба знати про секс-скандал за його участю.

З чого все почалося

Раніше в Голлівуді тільки ширились чутки про сумнівну поведінку Вайнштейна, а у 2015 році до поліції надійшла на нього скарга, що ні до чого не призвело. Як і багато інших скандалів, все почалося з соцмереж. Акторка Роуз Макговен в одному з дописів у твітері (тепер – Х) звинуватила відомого продюсера у домаганнях, не назвавши його імені.

Журналістка The New York Times звернулась до Роуз Макговен за коментарем. Так вона та її колега опублікували звинувачення проти Гарві Вайнштейна, що стали шоком для світової спільноти. Це сталося 5 жовтня 2017 року.

Ця історія запустила лавину інших обвинувачень з боку жінок, які виступили з подібними заявами – їх було близько 80. Вже 8 жовтня Вайнштейна звільнили з його власної компанії. Ще одна стаття вийшла у The New Yorker. Це спричинило масовий рух #MeToo – з цим хештегом, що з'явився у соцмережах, жінки ділилися власними історіями пережитого харасменту або насильства.

У листопаді 2017 року оприлюднили список жінок, які заявили про домагання з боку Гарві Вайнштейна. Таких повідомлень було понад 100, а звинувачень у зґвалтуванні – близько 18. Жінки свідчили про випадки, що ставалися від 1980-х до 2015 року.



Акторки, що зазнали домагань з боку Вайнштейна / Інфографіка 24 Каналу

У списку постраждалих опинилися знаменитості світового масштабу – Кейт Бекінсейл, Кейт Бланшетт, Гелена Бонем Картер, Кара Делевінь, Ева Грін, Анджеліна Джолі, Ольга Куриленко, Мадонна, Гвінет Пелтроу, Ума Турман та багато інших. Інші голлівудські зірки стали на бік жертв та критикували поведінку Вайнштейна.

Я поважаю всіх жінок і шкодую щодо того, що відбулось,

– заявив у відповідь Гарві Вайнштейн.

Продюсер втратив свої статки та компанію, яка у 2018 році зазнала банкрутства. Його покинула дружина, а брат всіляко намагався дистанціюватися.

Цікаво! Видання The New York Times і The New Yorker у 2018 році отримали Пулітцерівську премію за розслідування журналістів про Гарві Вайнштейна.

Судова тяганина

Після низки позовів у травні 2018 року Гарві Вайнштейна заарештували в Нью-Йорку та звинуватили в зґвалтуванні й інших правопорушеннях. Продюсер відкинув всі обвинувачення.

У лютому 2020 року його визнали винним у зґвалтуванні та злочині сексуального акту. У березні продюсера засудили до 23 років позбавлення волі.

У лютому 2023 року Вайнштейна засудили до 16 років ув'язнення за зґвалтування.

У квітні 2024 року Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок 2020 року. Тодішнє рішення назвали несправедливим через свідчення жінок, які не висували звинувачень.

Що зараз з Гарві Вайнштейном

Гарві Вайнштейн відбуває вирок до 16 років ув'язнення у в'язниці на острові Райкерс. У нього значно погіршився стан здоров'я: у продюсера діагностували рак та діабет, раніше він переніс операцію на серці.

Попри це, судова тяганина досі триває, адже навіть у 2024 році проти нього висунули звинувачення у сексуальних злочинах. Ймовірно, через стан здоров'я одіозний продюсер проведе останні роки життя у в'язниці.