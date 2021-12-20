З голосами Кравець, Дзідзьо та Саніної: чому фанати у захваті від нового трейлеру "Мавки"

Студія Animagrad (FILM.UA Group) презентувала офіційний трейлер анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", на який фанати чекали не один місяць. У ньому ми почули голоси українських зірок, а також побачили головні кадри з мультфільму, який нарекли "компромісом" між Голлівудом та українським продуктом.

Як повідомили у пресслужбі фільму, мультфільм вийде у національний кінотеатральний прокат аж через рік – 29 грудня 2022 року. Мультфільм став один з найбільш очікуваних українських продуктів останніх років. Стрічку вдалось створити за підтримки Держкіно, Міністерства культури та інформаційної політики України та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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За основу стрічки взяли мотиви знаменитої віршованої п'єси Лесі Українки "Лісова пісня", адаптувавши до жанру сімейної анімації. Там глядачі побачать образи зі слов’янських міфів і легенд.

Зіркові герої

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Голосами головних героїв заговорили знаменитості, а саме:

Лукаш, коханий Мавки – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров Русалка Водяниця – Юлія Саніна, The Hardkiss

– Юлія Саніна, The Hardkiss Килина, лиходійка – Олена Кравець

– Олена Кравець Шумник Гук, друг Мавки – DZIDZIO (Михайло Хома)

Зірки, які озвучили героїв "Мавки" / Фото пресслужби фільму

Ніжний голос головної героїні Мавки та інших героїв творці мультфільму ще тримають в таємниці.

"Це класний і крутий досвід – озвучити мультфільм! Особливо, якщо йдеться про одного з головних героїв стрічки "Мавка. Лісова пісня". Лукаш – неймовірно цікавий персонаж, і в нас багато спільного. Перш за все – це любов до музики", – поділився враженнями від озвучування Артем Пивоваров.

"Існують проєкти, в яких ти не просто хочеш брати участь, а про які мрієш. Це саме той випадок. Я просто щиро хотіла стати частиною цього явища. "Мавка. Лісова пісня" – це явище української мультиплікації. Цією красою і якістю ми будемо пишатися на весь світ. Тож я раділа, як дитина, коли пройшла кастинг на озвучку Русалки Водяниці. Чекати ще рік, але воно того варте, повірте", – заінтригувала Юлія Саніна.

"Мавка – Лісова пісня" 2022: дивитись трейлер фільму онлайн

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Надихнули Карпати

Режисер мультфільму Олег Маламуж зізнався, що прагнув з колегами передати атмосферу Світу Лісу, де всі герої органічно між собою взаємодіють. Для мультфільму героїв допомагали створювати консультанти зі Всесвітнього фонду дикої природи "WWF-Україна".

У відео яскраво представлено Світ Лісу, на який нас надихнули праліси Карпат, та Світ Людей, де величні пагорби нагадують форму й візерунки великодніх писанок… Ми прагнули передати велич та красу недоторканої природи, тому Мавчин Ліс – не просто декорація, а повноцінний герой історії. А щоб глядачі максимально занурилися в автентичну й магічну атмосферу, ми підкреслили масштабність локацій та наповнили Ліс історіями дивовижних створінь,

– розповів Олег.

Реакція глядачів

Після публікації трейлеру "Мавка. Лісова пісня" у ютубі 20 грудня, фанати кіно одразу засипали захопленими коментарями. Чимало з них відзначили голлівудський слід у мультфільмі, проте їм сподобалось, як творцям вдалось збалансувати між "нашим" та американським:

"Це ще рік чекати! Але, судячи з трейлеру, воно того варте !!! Зачаровує! Діти просять переглядати на повторі вже 5-ий раз";

"Як на мене – дуже добре. Судячи з трейлеру, авторам вдалося знайти золоту середину між необхідністю дотримуватися західних голлівудських стандартів та бажанням зберегти делікатність і несхожість образу Німфа та всього слов'янського міфологічного світу. Компроміс вийшов гідним. Та й взагалі, за такої сучасної моди на фолк, я взагалі не можу згадати жодного гідного обговорення вітчизняного фільму чи мультика на цю тему";

"Лісова пісня з того, що можна побачити в цьому трейлері, один із найкращих прикладів цього жанру":

"Боже, яка вона гарна, але якось жаль, що мультфільм виглядає дещо як голлівудський, але все ж таки це достойна мультиплікація, яку гідно можна подивитися. Дуже велика робота! Ви молодці!";

"Нарешті! Це дійсно найбільш очікуваний український продукт, якого дочекатися важко, але на який готовий чекати більше, аби лиш вийшло якісно і гарно";

"Вау, трейлер не розчарував, дата прем'єри трішки засмутила, але вона принаймні вже є";

"Дякую за роботу, залишилось дочекатись самого мультфільму з надією, що сюжет не підкачає";

"До речі! Графіка дуже в деяких кадрах прямо реалістична! Дуже гарно!"

Варто знати, що у січні 2022 року, напередодні найбільшого кіноринку European Film Market у рамках Берлінського кінофестивалю, Animagrad представить міжнародну версію трейлеру. Також команда мультфільму представляти його не лише в Берліні, а й на всіх найбільших галузевих фестивалях та кіноринках, включно з кіноринками Marché du Film (Канни, Франція) та American Film Market (Лос-Анджелес, США).