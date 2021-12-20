С голосами Кравец, Дзидзьо и Саниной: почему фанаты в восторге от нового трейлера"Мавки"
Источник:24 канал
Студия Animagrad (FILM.UA Group) презентовала официальный трейлер анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", которого фанаты ждали не один месяц. В нем мы услышали голоса украинских звезд, а также увидели главные кадры из мультфильма, который нарекли "компромиссом" между Голливудом и украинским продуктом.
Как сообщили в пресс-службе фильма, мультфильм выйдет в национальный кинотеатральный прокат аж через год – 29 декабря 2022 года. Мультфильм стал одним из самых ожидаемых украинских продуктов последних лет. Ленту удалось создать при поддержке Госкино, Министерства культуры и информационной политики Украины и Агентства США по международному развитию (USAID).
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За основу ленты взяли мотивы знаменитой стихотворной пьесы Леси Украинки "Лесная песня", адаптировав к жанру семейной анимации. Там зрители увидят образы из славянских мифов и легенд.Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.
Звездные герои
Голосами главных героев заговорили знаменитости, а именно:
- Лукаш, возлюбленный Мавки – Артем Пивоваров
- Русалка Водяница – Юлия Санина, The Hardkiss
- Килина, злодейка – Елена Кравец
- Шумник Гук, друг Мавки – DZIDZIO (Михаил Хома)
Звезды, которые озвучили героев "Мавки" / Фото пресс-службы фильма
Нежный голос главной героини Мавки и других героев создатели мультфильма еще держат в тайне.
"Это классный и крутой опыт – озвучить мультфильм! Особенно, если речь идет об одном из главных героев ленты "Мавка. Лесная песня". Лукаш – невероятно интересный персонаж, и у нас много общего. Прежде всего – это любовь к музыке", – поделился впечатлениями от озвучивания Артем Пивоваров.
"Существуют проекты, в которых ты не просто хочешь участвовать, а о каких мечтаешь. Это именно тот случай. Я просто искренне хотела стать частью этого явления. "Мавка. Лесная песня" – это явление украинской мультипликации. Этой красотой и качеством мы будем гордиться на весь мир. Поэтому я радовалась, как ребенок, когда прошла кастинг на озвучку Русалки водяницы. Ждать еще год, но оно того стоит, поверьте", – заинтриговала Юлия Санина.
"Мавка – Лесная песня" 2022: Смотреть трейлер фильма онлайн
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Вдохновили Карпаты
Режиссер мультфильма Олег Маламуж признался, что стремился с коллегами передать атмосферу Мира Леса, где все герои органично между собой взаимодействуют. Для мультфильма героев помогали создавать консультанты из Всемирного фонда дикой природы "WWF-Украина".
В видео ярко представлен Мир Леса, на который нас вдохновили леса Карпат, и Мир Людей, где величественные холмы напоминают форму и узоры пасхальных писанок... Мы стремились передать величие и красоту нетронутой природы, поэтому Мавкин Лес – не просто декорация, а полноценный герой истории. А чтобы зрители максимально погрузились в настоящую и магическую атмосферу, мы подчеркнули масштабность локаций и наполнили Лес историями удивительных созданий,
– рассказал Олег.
Реакция зрителей
После публикации трейлера "Мавка. Лесная песня" в ютубе 20 декабря, фанаты кино сразу засыпали восторженными комментариями. Многие из них отметили голливудский след в мультфильме, однако им понравилось, как создателям удалось сбалансировать между "нашим" и американским:
- "Это еще год ждать! Но, судя по трейлеру, оно того стоит!!! Завораживает! Дети просят пересматривать на повторе уже 5-ый раз";
- "По мне – очень хорошо. Судя по трейлеру, авторам удалось найти золотую середину между необходимостью соблюдать западные голливудские стандарты и желанием сохранить деликатность и непохожесть образа Нимфа и всего славянского мифологического мира. Компромисс получился достойным. Да и вообще, при такой современной моде на фолк, я вообще не могу вспомнить ни одного достойного обсуждения отечественного фильма или мультика на эту тему";
- "Лесная песня из того, что можно увидеть в этом трейлере, один из лучших примеров этого жанра":
- "Боже, какая она красивая, но как-то жаль, что мультфильм выглядит как голливудский, но все же это достойная мультипликация, которую по достоинству можно посмотреть. Очень большая работа! Вы молодцы!";
- "Наконец-то! Это действительно самый ожидаемый украинский продукт, которого дождаться трудно, но который готов ждать больше, лишь бы получилось качественно и красиво";
- "Вау, трейлер не разочаровал, дата премьеры немного расстроила, но она по крайней мере уже есть";
- "Спасибо за работу, осталось дождаться самого мультфильма с надеждой, что сюжет не подкачает";
- "Кстати! Графика очень в некоторых кадрах прямо реалистична! Очень красиво!"