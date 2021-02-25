В сети представили долгожданный тизер мультфильма "Мавка: Лесная песня". Дату презентации выбрали не случайно, ведь именно 25 февраля в Украине отмечают 150-летие со дня рождения Леси Украинки.

В новом ролике "Мавка: Лесная песня" авторы показали одну из самых динамичных сцен долгожданного мультфильма. Здесь главная героиня благодаря силе Хранительницы и Души Леса спасает напуганных зубров от гибели. Поскольку эти животные занесены в Красную книгу Украины, таким образом авторы мультфильма решили обратить внимание на экологическую миссию проекту.

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Кроме зубров, Мавка, как настоящая хозяйка леса, помогает и другим животным.

"Мавка: Лесная песня": смотрите новый тизер

Сейчас премьера мультфильма запланирован на 2022 год. Производством "Мавки: Лесная песня" занимается студия Animagrad.

"Мавка" – бесспорно следующий шаг в украинской анимационной индустрии. Это одновременно зрелищная, трогательная и веселая история, которая, мы надеемся, захватит зрителя интересным изложением и уникальным миром. Наша команда одолела огромный путь, проект уже на финишной прямой. Работа активно продолжается, и все мы ожидаем премьеру в следующем году. Конечно, хотелось бы показать больше кадров с уже готовых сцен, но придержим эти материалы для трейлера," – рассказал продюсер Егор Олесов.

Сюжет "Мавка: Лесная песня"

За основу авторы проекту взяли знаменитую пьесу Леси Украинки "Лесная песня". Поэтому зрители увидят главных героев этого произведения – Мавку, Лукаша и Килину. Но сюжет анимационной ленты будет немного другим.

Как сообщают представители студии Animagrad , главной задачей Мавки будет защита леса и Источника жизни от людей. Случайно главная героиня встретит обычного сельского парня Лукаша, который любит играть на свирели, когда его никто не слышит. Эта встреча зарождает чувства между двумя главными героями, что можно увидеть и в пьесе Леси Украинки.

А вот образ Килины изменили коренным образом. По сюжету мультфильма, она – алчная девушка, которая обещает крестьянам возродить старую лесопильню. Однако на самом деле это только прикрытие поисков Источника жизни. Ки лина использует влюбленного Лукаша, чтобы подобраться к Мавке и обманом завладеть могущественной силой.

"Мавка: Лесная песня": коротко о создании мультфильма

О создании этого украинского анимационного фильма было известно еще в 2015 году. С тех пор авторы проекту постепенно подогревают интерес публики к "Мавке: Лесная песня", публикуя новые детали или тизеры к ленте.

"Мавка": смотрите первый тизер

Так, во время питчинга Госкино, который транслировали в ютубе, представители мультфильма рассказали, что к созданию привлекли команду специалистов и украинских музыкантов. А вот грацию главной героини создали благодаря приме-балерине Екатерине Кухар.

Особое внимание уделили символам, которые зрители увидят в мультфильме "Мавка: Лесная песня". Здесь привлекли аутентичные украинские узоры писанок, каждый из которых имеет особое значение.

Реакция сети на тизер "Мавки: Лесная песня"

Не все киноманы остались в восторге от нового тизера "Мавка: Лесная песня". В комментариях под видео отметили, что в первом дизайне она была значительно эффектнее и привлекательнее.

Прошлый дизайн был такой классный. Сейчас она выглядит как какая-то рандомная девочка с зелеными волосами, – написали в сети.