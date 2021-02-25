25 февраля 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Это одна из центральных фигур украинской культуры, ее произведения – общенациональное сокровище, ее поступки, взгляды на жизнь и политическая позиция – пример великой женщины.

Ко дню рождения Леси Украинки мы собрали лучшие фильмы по ее произведениям и о ее жизни. К сожалению так получилось, что большинство лент с ее творчеством снимались еще в советское время. Надеемся, что по мере развития украинского кинематографа ситуация исправится.

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"Лесная песня" – 1961

Это известная экранизация одноименной драмы-феерии Леси Украинки. События начинаются с того, что молодая пара на берегу реки листает книгу Украинки "Лесная песня". Влюбленные вместе со зрителями погружаются во вселенную, где сельский парень Лукаш играет на свирели и пробуждает лесную Мавку от сна. Герои влюбляются друг в друга. Ради любимого Мавка покидает лесное царство и идет к людям. Там она знакомится с жестоким миром, наполненным предательством и несправедливостью.

Очень жаль, что "Лесная песня" до сих пор не получила новое "звучание" в современном украинском кинематографе. Надеемся, что будущий проект, тоже связан с этой драмой, пробудит интерес у продюсеров и режиссеров.

"Лесная песня": смотреть фильм

"Мавка. Лесная песня"

Это будущий мультфильм, который анонсировали еще в 2015 году. По сюжету это будет не только история об известных нам Мавке и Лукаше. В сказке мы увидим и других персонажей, которые известны по произведению Леси Украинки, а также абсолютно новых – Жабокошку Квусю, Водяного, Лешего, русалку Водяницу, Полевицу и Лисовицу.

В марте 2017 продюсеры FILM.UA Group и Animagrad провели первый международный питчинг проекта на крупнейшем анимационном форуме Европы Cartoon Movie. Украина там была представлена ​​впервые, но многие из участников назвали тизер "Мавка. Лесная песня" лучшим из 50 проектов. Дата премьеры до сих пор неизвестна. Но вокруг ленты уже сформировался целый мультиплатформенный кросмедийний бренд, который создатели фильма назвали "Вселенной Мавки".

Надеемся, что совсем скоро мы сможем увидеть эти магические кадры из тизеров на большом экране в виде полноценного фильма.

"Мавка. Лесная песня": смотреть тизер

"Голубая роза" – 1998 год

Это первое драматическое произведение поэтессы Леси Украинки. Это психологическая драма, рассказывающая о любви Любви Гощинской и Ореста Груича. Главная героиня переживает внутренний конфликт между собственными чувствами и устоявшимися обычаями, которые запрещают женщине самовыражаться и свободно проявлять свои желания.

Клип с фрагментами фильма "Голубая роза": смотрите видео

"На поле крови. Aceldama" – 2001 год

Фильм создан по мотивам библейских произведений Леси Украинки: "На поле крови", "Иоганна, женщина Хусова" и "Одержимая". Действия первой части фильма происходят рядом с древним Иерусалимом. Кто-то предал Иисуса, а кто-то остался ему верен. Каждому человеку дано право собственного выбора и право раскаяния, у каждого героя своя мораль и собственные оправдания поступкам.

Во второй части события развиваются в позолоченных хоромах представителя Рима – тетрарха Хусы. В этом месте к человеческим страданиям относятся как к интересному способу заполнить душевную пустоту.

"На поле крови": смотреть фильм

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"История любви Леси Украинки к Сергею Мержинскому"

В документальном сериале "Игра судьбы" одна серия посвящена силе любви Леси Украинки к Сергею Мержинскому. В фильме рассказывают о сильной любви и дружбе между Сергеем и Лесей. За одну ночь, когда Украинка сидела рядом с кроватью предсмертного Сергея, она написала драматическую поэму "Одержимая". В любви Леся и была одержимой. Только в хорошем смысле этого слова. Приехав его проведать, она осталась за ним ухаживать до последнего его вздоха. Он умер от туберкулеза легких у нее на руках.

Документальный фильм "История любви Леси Украинки к Сергею Мержинскому": смотреть видео

"Мавка, феминизм и 200 гривен"

Этот короткий мультфильм должен посмотреть каждый украинец. Даже тот, который думает, что знает о Лесе Украинке и ее "Лесной песне" все. Это история не о страждущей и несчастной Лесе, а о новаторке, бунтарке и феминистке, которая жила насыщенной и интересной жизнью. Леся ненавидела, когда ее жалели. Поэтому пришло время узнать ее настоящую.

"Мавка, феминизм и 200 гривен": смотреть 2 серию "Книга-путешествие. Украина" в озвучке Ирэны Карпы

"Леся Украинка. Опушка"

Вот здесь мы решили просто поделиться прекрасным тизером фильма "Леся Украинка. Опушка". Сюжет будущей ленты разворачивается вокруг событий 1901 года, когда Украинка отправилась в Минск, чтобы ухаживать за любимым Сергеем Мержинским. Проект анонсировали еще в 2019 году, но пока неизвестно, когда он будет в прокате.

Только посмотрите на эту фантастическую режиссерскую и операторскую работу. Пришло время напомнить разработчикам, что фанаты Леси с нетерпением ждут этот фильм.

"Леся Украинка. Опушка": смотреть тизер

Фильмы за сочинениями Леси Украинки и о ее жизни: