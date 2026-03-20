Найочікуваніша кримінальна драма з Кілліаном Мерфі вже на Netflix

"Гострі картузи. Безсмертний" – це історична кримінальна драма режисера Тома Гарпера, знята за сценарієм Стівена Найта. Одну з головних ролей у стрічці виконав Кілліан Мерфі.

Фільм уже доступний для перегляду на стримінговій платформі Netflix – про це повідомили на офіційній сторінці в інстаграмі. У матеріалі розповідаємо, що відомо про стрічку.

Рекомендуємо У світ виходить продовження шикарного українського серіалу, який обожнюють глядачі

Фільм "Гострі картузи: Безсмертний" став продовженням культового серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі. Події стрічки розгортаються після фіналу шостого сезону – у 1940-х роках, на тлі Другої світової війни.

Прем'єра відбулася 20 березня 2026 року на стримінговій платформі Netflix. Глядачі матимуть змогу знову зануритися в історію улюбленого Томмі Шелбі, який постає перед новими випробуваннями та загрозами.

Минуле знову дає про себе знати, однак він готовий йому протистояти.

В акторському складі – як добре знайомі герої, так і нові персонажі: Кілліан Мерфі, Софі Рандл, Стівен Грем, Баррі Кеоган, Ребекка Фергюсон, Тім Рот.

Які ще фільми подивитись на Netflix?

Якщо ви в пошуку стрічок для ідеального вечора п'ятниці, вам чудово підійдуть нові фільми, які нещодавно з'явилися на стримінговій платформі Netflix. Тут можна переглянути такі стрічки:

"Покинь, якщо кохаєш",

"Випробувальний термін",

"Корпорат",

"Проти полум'я",

"Нікчемний я 4",

"Секрети домашніх тварин 2" та багато інших.

Це різножанрові та захопливі стрічки, серед яких кожен зможе знайти свого фаворита. Тож не гайте часу – обирайте фільм до душі та влаштовуйте ідеальний кіновечір наодинці чи з друзями.