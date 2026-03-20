Фільм уже доступний для перегляду на стримінговій платформі Netflix – про це повідомили на офіційній сторінці в інстаграмі. У матеріалі розповідаємо, що відомо про стрічку.
Фільм "Гострі картузи: Безсмертний" вийшов на Netflix: що відомо?
Фільм "Гострі картузи: Безсмертний" став продовженням культового серіалу "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі. Події стрічки розгортаються після фіналу шостого сезону – у 1940-х роках, на тлі Другої світової війни.
Прем'єра відбулася 20 березня 2026 року на стримінговій платформі Netflix. Глядачі матимуть змогу знову зануритися в історію улюбленого Томмі Шелбі, який постає перед новими випробуваннями та загрозами.
Минуле знову дає про себе знати, однак він готовий йому протистояти.
В акторському складі – як добре знайомі герої, так і нові персонажі: Кілліан Мерфі, Софі Рандл, Стівен Грем, Баррі Кеоган, Ребекка Фергюсон, Тім Рот.
