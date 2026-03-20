Фильм уже доступен для просмотра на стриминговой платформе Netflix – об этом сообщили на официальной странице в инстаграме. В материале рассказываем, что известно о ленте.

Фильм "Острые козырьки: Бессмертный" вышел на Netflix: что известно?

Фильм "Острые козырьки: Бессмертный" стал продолжением культового сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи. События ленты разворачиваются после финала шестого сезона – в 1940-х годах, на фоне Второй мировой войны.

Премьера состоялась 20 марта 2026 года на стриминговой платформе Netflix. Зрители смогут снова окунуться в историю любимого Томми Шелби, который предстает перед новыми испытаниями и угрозами.

Прошлое снова дает о себе знать, однако он готов ему противостоять.

В актерском составе – как хорошо знакомые герои, так и новые персонажи: Киллиан Мерфи, Софи Рандл, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон, Тим Рот.

