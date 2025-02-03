Для фанатів "Хорошої поганої дівчинки": 3 еротичні фільми, які розпалять пристрасть у стосунках

Еротичний трилер "Хороша погана дівчинка" після прем'єри перебуває у центрі уваги. Він розповідає про багату та успішну дружину, яка незадоволена своїм сексуальним життям. Суперечлива тема та сюжет фільму спровокував безліч обговорень, але водночас і цікавості.

Про "Хорошу погану дівчинку" відгукуються по-різному. Однак є й ті, хто зацікавився фільмом і хоче подивитися інші стрічки цього жанру. 24 Канал зібрав еротичні фільми, які підігріють пристрасть у стосунках та сподобаються, якщо вас зацікавила "Хороша погана дівчинка".

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"Успіхів тобі, Лео Гранд"

Інтимний фільм розповідає про вдову, яка намагається відкритися у сексуальному плані. Упродовж шлюбу вона була змушена змиритися з вподобаннями її чоловіка аж до його смерті. Тепер вона хоче виправити ситуацію, найнявши секс-працівника.

"Успіхів тобі, Лео Гранд": дивіться трейлер онлайн

Якщо Ромі знає, що саме її збуджує, то Ненсі пізнає інтимність по-новому. Це унікальна історія дорослішання жінки та її шлях до любові до себе, свого тіла й відчуття власної сексуальності.

"Суперники"

Один з найкращих фільмів 2024 року – це спортивна драма, що обертається навколо любовного трикутника. Травмована тенісна зірка, яка стала тренеркою, записує свого чоловіка на турнір. Там йому доведеться стикнутися з колишнім знайомим своєї дружини.

"Суперники": дивіться трейлер онлайн

Як і в "Хорошій поганій дівчинці", у фільмі досліджують владні риси характеру персонажів та змагальницький дух не тільки на тенісному корті, але й у спальні.

"Із широко заплющеними очима"

Цей еротичний трилер з Ніколь Кідман у головній ролі побив рекорд – він знімався 400 днів. У центрі сюжету чоловік, який дізнається, що його дружина багато років тому замислювалась про роман на стороні. Це призводить до химерних думок, через які герой вдається до сексуальних пригод.

"Із широко заплющеними очима": дивіться трейлер онлайн

Персонажка Ніколь Кідман, подібно до "Хорошої поганої дівчинки", так само сексуально невдоволена й міркує про зраду. Але Ромі все-таки закрутила роман попри свій щасливий шлюб. Якщо "Хороша погана дівчинка" – це історія дружини, то "Із широко заплющеними очима" – історія чоловіка та його внутрішньої боротьби.