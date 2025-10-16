Якщо ви не хочете витрачати часу на банальні стрічки й шукаєте справді цікавий та авторитетний фільм, то у нас є для вас чудовий варіант. Варто обрати для перегляду фільм "Хрещений батько" 1972 року.

Цей кінопроєкт увійшов до списку 12 найкращих фільмів всіх часів і народів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки.

Який фільм увійшов до 12 найкращих стрічок усіх часів та народів?

Якщо ви не хочете гаяти часу на банальні стрічки, які нічого не варті, то оберіть для перегляду стрічку фільм 1972 року під назвою "Хрещений батько". Це епічна історія про владу, родину, зраду і честь.

Цей кінопроєкт сформував нову еру у світі кіно та вплинув на десятки інших режисерів. Тож не дивно, що він вважається одним із найуспішніших та найвеличніших кінопроєктів в історії. Над стрічкою працював режисер Френсіс Форд Коппола. Ця кіноробота знята за мотивами однойменного роману Маріо П'юзо.

Фільм отримав десятки престижних нагород, серед яких три премії Оскар. Крім того, фільм входить в список ста найкращих за всю історію американського кінематографа. Ба більше, посідає другу сходинку у цьому рейтингу.

"Хрещений батько": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розповідає про сім'ю Корлеоне, які були найвпливовішою мафіозною родиною Нью-Йорка. Дія відбувається в США після Другої світової війни. Дон Віто Корлеоне – авторитетний глава родини, який намагається передати свої справи сину Майклу.

Спершу хлопець не хоче бути частиною цього кримінального світу. Та час і обставини, у який вони живуть, змушують змінити все та підлаштуватися. З часом Майкл зобов'язаний стати новим "хрещеним батьком".

До речі, 11 жовтня 2025 року померла зірка фільму "Хрещений батько" Даян Кітон.

Які ще фільми стали найкращими у світі?

Окрім "Хрещеного батька" є й інші фільми, які справді вартують уваги. Це такі стрічки:

"Аватар"

"Месники: Завершення"

"Титанік"

"Лев: Король джунглів"

"Володар перснів: Повернення короля"

"Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 2" та інші.

Шукайте свого фаворита та пориньте у світ найуспішніших фільмів усіх часів.