Если вы не хотите тратить время на банальные ленты и ищете действительно интересный и авторитетный фильм, то у нас есть для вас отличный вариант. Стоит выбрать для просмотра фильм "Крестный отец" 1972 года.

Этот кинопроект вошел в список 12 лучших фильмов всех времен и народов. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете ленты.

Какой фильм вошел в 12 лучших лент всех времен и народов?

Если вы не хотите тратить время на банальные ленты, которые ничего не стоят, то выберите для просмотра ленту фильм 1972 года под названием "Крестный отец". Это эпическая история о власти, семье, предательстве и чести.

Этот кинопроект сформировал новую эру в мире кино и повлиял на десятки других режиссеров. Неудивительно, что он считается одним из самых успешных и величайших кинопроектов в истории. Над лентой работал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Эта киноработа снята по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо.

Фильм получил десятки престижных наград, среди которых три премии Оскар. Кроме того, фильм входит в список ста лучших за всю историю американского кинематографа. Более того, занимает вторую строчку в этом рейтинге.

"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм рассказывает о семье Корлеоне, которые были самой влиятельной мафиозной семьей Нью-Йорка. Действие происходит в США после Второй мировой войны. Дон Вито Корлеоне – авторитетный глава семьи, который пытается передать свои дела сыну Майклу.

Сначала парень не хочет быть частью этого криминального мира. Но время и обстоятельства, в который они живут, заставляют изменить все и подстроиться. Со временем Майкл обязан стать новым "крестным отцом".

Какие еще фильмы стали лучшими в мире?

Кроме "Крестного отца" есть и другие фильмы, которые действительно достойны внимания. Это такие ленты:

"Аватар"

"Мстители: Завершение"

"Титаник"

"Лев: Король джунглей"

"Властелин колец: Возвращение короля"

"Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2" и другие.

Ищите своего фаворита и окунитесь в мир самых успешных фильмов всех времен.