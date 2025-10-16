Легендарный фильм, вошедший в список 12 лучших лент всех времен и народов
- Фильм "Крестный отец" 1972 года вошел в список 12 лучших фильмов всех времен.
- Лента рассказывает о мафиозной семье Корлеоне после Второй мировой войны, где Дон Вито Корлеоне пытается передать свои дела сыну Майклу, которому приходится стать новым "крестным отцом".
Если вы не хотите тратить время на банальные ленты и ищете действительно интересный и авторитетный фильм, то у нас есть для вас отличный вариант. Стоит выбрать для просмотра фильм "Крестный отец" 1972 года.
Этот кинопроект вошел в список 12 лучших фильмов всех времен и народов. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете ленты.
Какой фильм вошел в 12 лучших лент всех времен и народов?
Если вы не хотите тратить время на банальные ленты, которые ничего не стоят, то выберите для просмотра ленту фильм 1972 года под названием "Крестный отец". Это эпическая история о власти, семье, предательстве и чести.
Этот кинопроект сформировал новую эру в мире кино и повлиял на десятки других режиссеров. Неудивительно, что он считается одним из самых успешных и величайших кинопроектов в истории. Над лентой работал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Эта киноработа снята по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо.
Фильм получил десятки престижных наград, среди которых три премии Оскар. Кроме того, фильм входит в список ста лучших за всю историю американского кинематографа. Более того, занимает вторую строчку в этом рейтинге.
"Крестный отец": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм рассказывает о семье Корлеоне, которые были самой влиятельной мафиозной семьей Нью-Йорка. Действие происходит в США после Второй мировой войны. Дон Вито Корлеоне – авторитетный глава семьи, который пытается передать свои дела сыну Майклу.
Сначала парень не хочет быть частью этого криминального мира. Но время и обстоятельства, в который они живут, заставляют изменить все и подстроиться. Со временем Майкл обязан стать новым "крестным отцом".
Какие еще фильмы стали лучшими в мире?
Кроме "Крестного отца" есть и другие фильмы, которые действительно достойны внимания. Это такие ленты:
- "Аватар"
- "Мстители: Завершение"
- "Титаник"
- "Лев: Король джунглей"
- "Властелин колец: Возвращение короля"
- "Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2" и другие.
Ищите своего фаворита и окунитесь в мир самых успешных фильмов всех времен.