"Іди до мене, дитинко": у мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії Енн Гетевей

"Іди до мене, дитинко" (She Came to Me) – романтична комедія американської режисерки Ребекки Міллер, яка відкрила 73-й Берлінський кінофестиваль. У цьому фільмі ключові ролі виконали Пітер Дінклейдж та Енн Гетевей.

Сюжет розповість про композитора Стівена Лаудема, який переживає творчу кризу. Не здатний завершити свою оперу, він вирушає на пошуки натхнення, слідуючи порадам своєї колишньої дружини Патріші. Прем'єра романтичної комедії відбудеться 29 вересня.

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Ролі також зіграли Браян д'Арсі Джеймс, Йоанна Куліг, Кріс Гетард, Херлоу Олівія Келіоппе, Аалок Мета Актор та Метт Берман.

Проєкт був оголошений у 2017 році, і на початку головні ролі мали виконати Стів Керелл, Емі Шумер і Ніколь Кідман. У 2021 році до складу акторів приєдналися Енн Гетевей, Тахар Рахім, Маріса Томей, Йоанна Куліг та Метью Бродерік. Однак пізніше Тахар Рахім та Метью Бродерік відмовилися від участі у проєкті. Зйомки відбувалися в Нью-Йорку в період з кінця 2021 року до квітня 2022.

"Іди до мене, дитинко": дивіться трейлер