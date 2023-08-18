Перед виходом стрічки "Барбі" найбільш успішним фільмом компанії Warner Bros. Pictures в Україні був "Аквамен". Режисерський проєкт Джеймса Вана з Джейсоном Момоа в головній ролі стартував у країні в грудні 2018 року. Касові збори фільмі сягають понад 108,7 мільйона гривень.

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Зауважте, касові збори "Барбі" у світі вже перетнули позначку 1 мільярд доларів. Це зробило Ґрету Ґервіґ першою жінкою-режисеркою, чий фільм досяг такого дивовижного фінансового успіху. Прокат стрічки в кіно триває.

Чому "Барбі" так подобається глядачам: сюжет

У Барбіленді існують різні варіації Барбі, включаючи стереотипну Барбі, яка живе в ідеальному матріархальному суспільстві, де всі жінки є самодостатніми, впевненими в собі та успішними. Тут Барбі займають керівні посади, як лікарки, юристки, політикині, в той час, як їхні партнери Кени проводять дні на пляжі та дарують їм розваги.

Одного дня, під час танцювальної вечірки, стереотипна Барбі непередбачувано стикається з думкою про свою власну смертність. Після цього вона виявила незвичайні зміни у собі: плоскі стопи та целюліт. Дивна Барбі, розумна, але яка втратила реальність, ділиться порадою: щоб вилікувати "поломки", стереотипній Барбі треба вирушити в реальний світ та знайти того, чиї емоції впливають на неї.

Стереотипна Барбі разом з Кеном до реального світу вирушають разом. Проте їхні шалені пригоди зрештою призводять до арешту і загрози від директора компанії Mattel.

Кадр з фільму "Барбі" / Warner Bros.

Стереотипна Барбі знаходить свою власницю, підлітка Сашу, яка висловлює своє невдоволення нереалістичними стандартами краси, що встановлює патріархат. Це викликає внутрішню кризу у стереотипній Барбі, але пізніше вона знаходить свою істинну силу у жіночій дружбі та солідарності.

Кен, дізнавшись про патріархат у реальному світі, вирішує використовувати це на свою користь. Однак, після конфлікту з Барбі, він усвідомлює свої помилки та бачить своє справжнє призначення.

Після всіх цих випробувань, стереотипна Барбі вирішує покинути Барбіленд та вступити у реальний світ. Вона знаходить власну ідентичність і приходить робить висновок, що її історія завжди буде рости та змінюватися.

У кінці Барбі повертається до реального світу разом зі Сашою та Ґлорією. Вони вирішують вивчити життя іншими очима та зрозуміти справжні цінності.

"Барбі": дивіться трейлер